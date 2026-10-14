الوحدة يختبر قدراته الآسيوية في مواجهة ناساف الأوزبكي

يختبر فريق الوحدة قدرته على مواصلة انطلاقته الآسيوية، عندما يحل ضيفاً على ناساف الأوزبكي، في الساعة 5:45 من مساء اليوم، على الاستاد المركزي، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، في مواجهة يتطلع خلالها «العنابي» إلى تعزيز صدارته للمجموعة الأولى، وتحقيق انتصاره الثاني على التوالي.

ويخوض «أصحاب السعادة» اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد عودتهم إلى سكة الانتصارات محلياً، إثر فوزهم على الظفرة بهدفين من دون مقابل، ليضع الفريق حداً لسلسلة من النتائج السلبية في كأس رابطة المحترفين، شهدت خسارته أمام الجزيرة بهدف من دون رد، وبني ياس بنتيجة (1-3)، ويأمل الوحدة أن يُشكّل الانتصار الأخير نقطة انطلاق لاستعادة الاستقرار الفني، ومواصلة النتائج الإيجابية على المستوى القاري، خصوصاً أنه استهل مشواره الآسيوي بفوز ثمين على الكويت بنتيجة (3-2)، بعدما قلب تأخره بهدفين إلى انتصار مثير، في الجولة الأولى التي انفرد فيها بحصد النقاط الثلاث ضمن المجموعة الأولى.

وتمنح تلك العودة في النتيجة الوحدة دفعة معنوية مهمة قبل مواجهة ناساف، كما تضع الفريق أمام فرصة لتعزيز موقعه في الصدارة، وتأكيد قدرته على التعامل مع الضغوط خارج أرضه، في مباراة تتطلب التركيز طوال دقائقها، واستثمار الفرص المتاحة.