وزارة المالية و«الموارد البشرية الحكومية» تطلقان مشروعاً للتحول الرقمي في أنظمة تخطيط الموارد الاتحادية

وقّعت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية اتفاقية شراكة لإطلاق مشروع التحول الرقمي في أنظمة تخطيط موارد الحكومة الاتحادية (ERP)، من خلال الانتقال إلى تطبيقات «أوراكل فيوجن» السحابية (Oracle Fusion Cloud Applications)، بما يتيح تكامل الأنظمة المالية وأنظمة الموارد البشرية، ويعزز كفاءة العمليات المؤسسية.

وشهد مراسم التوقيع وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، ومدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، فيصل بن بطي المهيري، بحضور مسؤولين من الجانبين وممثل عن شركة «أوراكل».

وقال الخوري إن المشروع يستهدف تطوير منظومة العمل المالي والإداري للحكومة الاتحادية، من خلال بناء بيئة رقمية ترفع مستويات الأتمتة، وتحسن جودة البيانات، وتعزز سرعة الإجراءات ودقتها، بما يدعم اتخاذ القرارات.

من جانبه، قال المهيري إن المشروع يسهم في تطوير منظومة إدارة الموارد البشرية والموارد الحكومية، والاستفادة من التقنيات السحابية والذكاء الاصطناعي، ورفع جودة البيانات لدعم اتخاذ القرار وتحسين كفاءة العمليات.

وقالت وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، مريم محمد الأميري، إن الانتقال إلى التطبيقات السحابية يدعم أتمتة الإجراءات المالية، وتحسين التخطيط والتنفيذ، وتعزيز الحوكمة والرقابة والشفافية، من خلال توفير بيانات دقيقة وآنية تسهم في رفع كفاءة المعاملات والاستخدام الأمثل للموارد.

من جانبه، قال نائب الرئيس للقطاع العام والمدير التنفيذي لشركة «أوراكل» في الإمارات، سيمون الخالد، إن توحيد الأنظمة المالية وأنظمة الموارد البشرية على منصة سحابية واحدة يعزز ترابط العمليات الحكومية وكفاءتها، مشيراً إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة في التطبيقات تسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير معلومات تدعم اتخاذ القرار.

ويهدف المشروع إلى توحيد الإجراءات وتطوير التكامل بين الأنظمة المالية والإدارية وأنظمة الموارد البشرية على مستوى الجهات الاتحادية، إلى جانب تحسين جودة البيانات وتعزيز الاستفادة منها، بما يدعم كفاءة الأداء الحكومي واستدامة العمليات.