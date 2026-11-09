جامعة العين تحتفل بتخريج 1198 طالباً وطالبة

تحت رعاية وحضور الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء جامعة العين، تنظم الجامعة حفل تخريج الفوج العشرين من طلبتها، يوم الاثنين 16 نوفمبر الجاري، بقصر الإمارات في أبوظبي.

ويبلغ إجمالي خريجي الفوج 1198 خريجاً وخريجة من مختلف البرامج والتخصصات الأكاديمية، منهم 679 من برامج البكالوريوس، و121 من برامج الماجستير، و398 من برامج الدبلوم المهني، وينتمون إلى كليات الهندسة والصيدلة والقانون والتربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية والأعمال والاتصال والإعلام.

ويمثل تخريج الفوج العشرين محطة في مسيرة الجامعة، التي تواصل جهودها لإعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل، والمساهمة في مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الإمارات.

وتقدم الجامعة برامج أكاديمية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وتواكب التطورات في مختلف القطاعات، في إطار جهودها لتعزيز جودة مخرجات التعليم العالي، وتمكين الخريجين من المنافسة والابتكار والإسهام في خدمة المجتمع.

ويأتي الحفل احتفاءً بإنجازات الخريجين وتقديراً لجهود أسرهم وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في دعم مسيرتهم التعليمية، ومن المقرر أن يحضره عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وأولياء الأمور وذوو الخريجين.