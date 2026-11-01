23 متأهلاً يتنافسون في نهائيات «هاكاثون أدنوك للذكاء الاصطناعي» ضمن «أديبك»

يتنافس 23 متخصصاً من الجهات الحكومية الإماراتية في نهائيات «هاكاثون أدنوك للذكاء الاصطناعي»، التي تقام في 4 نوفمبر الجاري ضمن فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، في مركز أدنيك أبوظبي، على أن يُكرّم الفائزون في اليوم التالي.

وتنظم «أدنوك» المسابقة بالشراكة مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ضمن برنامج «CyberAware»، فيما تتولى أكاديمية «إكسبلويترز» للأمن السيبراني تنفيذ مراحلها، من التصفيات الأولية إلى النهائيات.

واستقطبت المسابقة أكثر من 420 متخصصاً من الجهات الحكومية، خاضوا تصفيات أولية عبر الإنترنت بين 12 و15 أكتوبر الماضي، تضمنت ثمانية تحديات عملية، وأسفرت عن تأهل 23 متنافساً إلى المرحلة النهائية.

وطورت الأكاديمية لهذه المرحلة شبكة طاقة افتراضية باسم «HELIOS»، تحاكي بيئة البنية التحتية لقطاع الطاقة، وتتضمن ثغرات أمنية مصممة مسبقاً لاختبار مهارات المشاركين في اكتشافها والتعامل معها.

وتعمل الشبكة داخل مختبر تقني معزول عن الأنظمة التشغيلية الفعلية، بما يتيح تنفيذ التحديات في بيئة تدريبية آمنة، دون التأثير في المنشآت أو البنية التحتية الحقيقية.

ويخوض المتأهلون منافسة فردية تمتد أربع ساعات، يعمل خلالها كل مشارك بصورة مستقلة على اكتشاف الثغرات الأمنية واختبارها، مع متابعة النتائج عبر لوحة ترتيب إلكترونية مباشرة. ويُكرّم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى خلال حفل يقام على منصة «أديبك» في 5 نوفمبر.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للأكاديمية، جمعة الشامسي، إن بيئة المحاكاة صُممت لتوفير مساحة آمنة تتيح للمتخصصين اختبار مهاراتهم الهجومية عملياً، وفهم طبيعة الأنظمة التي تقع على عاتقهم مسؤولية حمايتها.

وتتولى الأكاديمية تطوير التحديات وإدارة التصفيات والنهائيات، إلى جانب توفير منصة التدريب السيبراني «Hacking Dungeon». وذكرت أنها دربت 4 آلاف شخص، ونفذت 23 فعالية متخصصة، وطورت أكثر من 300 مختبر تدريبي عملي.

وتهدف المسابقة إلى تعزيز التدريب التطبيقي وتطوير مهارات المتخصصين في اكتشاف التهديدات السيبرانية والتعامل معها، خصوصاً في القطاعات الحيوية، ومنها قطاع الطاقة.