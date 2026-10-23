«أبوظبي العالمي» يغرّم شركة تدقيق ومسؤولاً لديها 88 ألف دولار

فرضت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM) غرامات مالية إجمالية بقيمة 88 ألف دولار على شركة «إم سي إيه أوديتورز أند أدفايزرز» (MCA Auditors and Advisors LLP) ومسؤول التدقيق المسجل لديها، بسبب مخالفات رُصدت خلال عملية تفتيش على أعمال التدقيق.

وأوضحت السلطة، في بيان صدر اليوم، أن الغرامات جاءت عقب عملية تفتيش ميدانية هدفت إلى تقييم مدى التزام الشركة بقواعد المدققين المعمول بها في أبوظبي العالمي، والتحقق من جودة أعمال التدقيق التي تنفذها. ورصدت العملية أوجه قصور في تدقيق أجرته الشركة لإحدى الشركات المسجلة لدى أبوظبي العالمي.

وتوزعت الغرامات بواقع 52 ألف دولار على شركة «إم سي إيه أوديتورز»، و36 ألف دولار على مسؤول التدقيق.

وشملت المخالفات أوجه قصور في إجراءات تقييم المخاطر، والنظر في مخاطر الاحتيال، ومتطلبات تدقيق المجموعات، والتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة، فضلاً عن عدم كفاية الأدلة المتعلقة بجوانب جوهرية في عملية التدقيق. كما وجدت السلطة أدلة محدودة على مشاركة مسؤول التدقيق طوال فترة تنفيذ المهمة.

وأشارت السلطة إلى أنها أخذت في الاعتبار، عند تحديد قيمة الغرامات، تعاون الشركة وإقرارها بنتائج التفتيش، وتحليلها للأسباب الجذرية للمخالفات، ووضعها خطة لمعالجة أوجه القصور، إلى جانب عوامل أخرى.

وأكدت سلطة التسجيل أن المدققين ومسؤولي التدقيق المسجلين يؤدون دوراً مهماً في تعزيز الثقة بدقة التقارير المالية وموثوقيتها، مشددة على مسؤوليتهم عن جودة أعمال التدقيق المكلفين بتنفيذها.

وأضافت أنها ستواصل مراقبة جودة أعمال التدقيق في أبوظبي العالمي، واتخاذ الإجراءات المناسبة في حالات عدم الالتزام بالمعايير المعمول بها.