المنتخب يفوز على برافو السلوفيني وديا في ختام معسكر النمسا

فاز المنتخب الوطني الأول لكرة القدم على فريق برافو السلوفيني بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في ختام معسكر المنتخب في النمسا ضمن تحضيراته للقاء منتخبي عمان وقطر على التوالي يومي 11 و14 أكتوبر المقبل فقي الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026، إذ سجل هدفي المنتخب كل من كايو لوكاس ولوان بيريرا، علما أن المنتخب كان قد بدأ معسكره الحالي يوم 26 يوليو الماضي.

وتعد هذه المباراة التجربة الودية الثانية للمنتخب في معسكر النمسا بعدما كانت الأولى أمام فريق ليتشي الإيطالي وانتهت بفوز المنتخب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومن المقرر أن يختتم المنتخب معسكره الحالي في النمسا في إطار المرحلة الأولى لتحضيراته للاستحقاقات المرحلة وستكون المرحلة الثانية للإعداد في سبتمبر المقبل.