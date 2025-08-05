«أبوظبي للشراع الحديث» يستعد لـ «إلكا 4»

سجل فريق أبوظبي للشراع الحديث أرقاماً قياسية في الاختبارات البحرية الحالية، المقامة بمنطقة رأس الحد الساحلية في سلطنة عُمان، استعداداً للمشاركة في بطولة «إلكا 4» الدولية، التي تستضيفها السلطنة خلال الفترة من 18 إلى 22 أغسطس الجاري.

وتمكن أعضاء الفريق من الوصول إلى سرعات عالية على الزوارق الشراعية بلغت 30 كيلومتراً في الساعة، على الرغم من التحديات المناخية، إذ بلغت سرعة الرياح 24 عقدة، مع ارتفاع مستوى الأمواج إلى مترين، وسط أجواء بحرية مثالية راوحت فيها درجات الحرارة بين 25 و28 درجة مئوية.

ويواصل الفريق تنفيذ برنامجه التدريبي المكثّف مع اقتراب العد التنازلي للبطولة، ويتضمن قطع مسافات يومية تُقدر بنحو 40 كيلومتراً، عبر تدريبات متواصلة لمدة خمس ساعات يومياً، ويضم فريق أبوظبي لفئة «إلكا 4»، ثمانية متسابقين من المواهب الوطنية، وهم عبدالله يحيى الزبيدي، وعبدالله محمد النيادي، وعمر قيس قنديل، وعبدالله فهد المهيري، وصالح حسن الحمادي، وعبدالرحمن عبدالله البحري، وعبدالله يوسف الحمادي، وسيف طارق المرزوقي، بإشراف المدرب باتريك لوتموسكي.