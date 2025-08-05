كوزمين يركز على «اللياقة البدنية» في ختام معسكر «الأبيض» بالنمسا

يختتم المنتخب الوطني لكرة القدم، غداً معسكره الخارجي الحالي في النمسا، الذي بدأه في 26 يوليو الماضي، وذلك ضمن المرحلة الأولى من تحضيراته للاستحقاق المرتقب أمام منتخبي عُمان وقطر، يومَي 11 و14 أكتوبر المقبل في الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026، حيث ركز المدرب، الروماني أولاريو كوزمين، على تطوير «اللياقة البدنية» للاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.

وسيعود لاعبو المنتخب بعد انتهاء المعسكر إلى أنديتهم لاستكمال مراحل الإعداد لانطلاقة موسم 2025-2026، إذ إن المنتخب سيخوض معسكراً آخر، في سبتمبر المقبل، ضمن المرحلة الأخيرة من تحضيراته للملحق.

وقد برزت خمسة مكاسب فنية حققها الجهاز الفني للمنتخب خلال المباراة الودية التي خاضها أخيراً أمام فريق ليتشي الإيطالي، والتي انتهت بفوز «الأبيض» بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تمثلت هذه المكاسب في العمل على معالجة الثغرات الدفاعية التي عانى منها المنتخب في الفترة الماضية، وذلك من خلال إشراك مدافع العين إيريك دي مينيزيس للمرة الأولى، إلى جانب العناصر الأساسية السابقة: لوكاس بيمنتا، كوامي كوايدو، ماركوس ميلوني.

كما هدف المدرب كوزمين من خلال هذه المباراة إلى تعزيز خطي الوسط والهجوم، حيث أشرك للمرة الأولى لاعب خط وسط الوصل، نيكولاس خيمينيز، إلى جانب عبدالله رمضان، ويحيى نادر، ولوان بيريرا، وذلك لدعم الخط الأمامي المكوّن من يحيى الغساني وكايو لوكاس في الشوط الأول.

كذلك سعى الجهاز الفني إلى تعزيز الانسجام والتفاهم بين اللاعبين القدامى والعناصر الجديدة، التي انضمت أخيراً إلى قائمة المنتخب، كما حرص كوزمين في هذه التجربة الودية - وهي الأولى للمنتخب تحت قيادته منذ يناير الماضي - على الوقوف على مدى جاهزية اللاعبين من الجوانب الفنية والبدنية والذهنية.

وسعى المدرب أيضاً إلى تثبيت التشكيل الأساسي، إذ أشرك في المباراة تسعة لاعبين من العناصر التي اعتمد عليها المنتخب في الفترة الماضية، باستثناء لاعبين اثنين فقط تم الدفع بهما للمرة الأولى، أحدهما في الدفاع وهو إيريك دي مينيزيس، والآخر في الوسط وهو نيكولاس خيمينيز، بينما لم تشهد تشكيلة الخط الأمامي تغييرات في الشوط الأول، باستثناء التبديلات التي أجراها المدرب في الشوط الثاني بهدف اختبار أكبر عدد من اللاعبين، ومنحهم فرصة الاستفادة الفنية من مثل هذه المباريات الودية، تمهيداً للوصول إلى الجاهزية الكاملة.

وقد بث اتحاد الكرة، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، فيديو ظهر فيه المدرب كوزمين مع لاعبي المنتخب وهم يتدربون بحماس وروح معنوية عالية، وسط أجواء إيجابية تعكس جدية اللاعبين في الاستفادة القصوى من المعسكر.

وأظهر الفيديو تركيز التدريبات على تمارين اللياقة البدنية، إضافة إلى تقسيمة داخلية بين اللاعبين، ركّز خلالها الجهاز الفني على تطبيق الخطط الفنية وتحديد المهام الموكلة لكل لاعب داخل الملعب، إلى جانب تدريبات خاصة بالمهارات الفنية والتحمل البدني، فضلاً عن تدريبات مخصصة لحراس المرمى، بهدف الوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية.

وظهر كوزمين في الفيديو وهو يوجّه النصائح الفنية للاعبيه وسط تجاوب كبير من اللاعبين، إدراكاً منهم لأهمية المرحلة المقبلة، حيث تفصل المنتخب خطوتان فقط عن تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم 2026.