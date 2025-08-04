مورايس: الوحدة يمتلك شخصية قوية في الهجوم والدفاع

أكّد المدير الفني لفريق نادي الوحدة، البرتغالي جوزيه مورايس، أن «العنابي» يمتلك «شخصية قوية من الناحيتين الهجومية والدفاعية»، لافتاً إلى أن جميع اللاعبين يشعرون - من خلال الجهد الذي بذلوه على مدار مراحل الإعداد، بما فيها المعسكر الخارجي في ألمانيا - بأن بإمكانهم أن يطمحوا لشيء كبير خلال الموسم الكروي الجديد الذي ينطلق الشهر الجاري.

وأشاد مورايس ببيئة العمل والنتائج التي حققها «العنابي» في معسكره بألمانيا الذي امتد ثلاثة أسابيع، وأُسدل الستار عليه الخميس الماضي، واصفاً إياه بالبيئة الإيجابية.

وأعلن نادي الوحدة، أمس، على مواقع التواصل الاجتماعي للنادي، خوض الفريق تجربتين وديتين إضافيتين، لوضع اللمسات الأخيرة قبل ضربة بداية الموسم، تجمعه الأولى، الخميس المقبل، مع العربي الكويتي، قبل مواجهة بني ياس في 10 أغسطس.

وقال المدرب البرتغالي، في تصريحات نشرها نادي الوحدة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، إن الفريق يبحث في التجربتين الوديتين الإضافيتين، عن استكمال العمل من خلال النجاحات التي حققناها في المعسكر الخارجي الذي اتسم بالهدوء، في بيئة كانت ناجحة للجميع وعلى المستويات كافة.

وأوضح: « كان لدينا الوقت الكافي للتحضير، وتدريبات شاقة ومختلفة على الكرة، والهدف كان أبعد من تطبيقات فنية وتكتيكية فقط، وكان لدينا تطور بشكل يومي».

وأضاف: «التجارب الودية أظهرت مدى التحسن الكبير في أداء الفريق، إذ مثّلت تلك التجارب مرآة لنتائج عملنا، واكتشفنا من خلالها ما لم نكن نراه خلال التدريبات، لكن بالمجمل أظهرت التجارب الودية التزام اللاعبين وتطورهم وانضباطهم، وتطور طريقة لعبنا وديناميكية الفريق، وهو ما أكدته التجربة الودية الأخيرة، من خلال التناغم في تسجيل الأهداف، رغم أننا أهدرنا خلالها مزيداً من الفرص للتسجيل، واستقبلنا هدفاً واحداً، وننتظر ما هو قادم».

وتابع: «افتقدنا في آخر تجربتين لاعبينا الدوليين لالتزامهم مع المنتخب، إلا أن الفريق لم يتأثر واستمر في الطريق الصحيح، ونحن نشعر بأننا نستطيع الاعتماد على كل العناصر الذي يضمها الفريق».

وأكمل: «على الصعيد الفردي، أستطيع القول، إن معظم العناصر تتطور، بعضهم يتطور بشكل أسرع وهذا طبيعي، إذ لكل شخص رتمه المختلف، وبالمجمل لدينا نظام وأنا سعيد بالطريقة التي نعمل بها».

يذكر أن الوحدة خاض خمس تجارب ودية في معسكر ألمانيا الذي امتد ثلاثة أسابيع، حقق على مدارها «العنابي» الفوز في مباراتين، والتعادل في ثلاث مناسبات، إذ افتتح الوحدة أولى تجاربه الودية بالفوز على جيبيناخ الألماني (4 - 0)، سجلها بيرناردو فولها، وعمر خريبين، ولوكاس فيرا، وعبدالله حمد، وتعادل مع يان ريغنسبورغ، أحد أندية الدرجة الثالثة الألمانية، (1-1)، وسجل هدف الوحدة، الإسباني آرناو براداس، ليتعادل مجدداً في الودية الثالثة أمام بيتروس فلو الفرنسي (2-2)، وسجل للوحدة لوكاس فيرا ومنصور المنهالي، كما تعادل مع شقيقه النصر من دون أهداف في الودية الرابعة، قبل الفوز في آخر التجارب الودية على دومازليتسه التشيكي (4-1)، سجل خلالها كلّ من عبدالعزيز محمد، والوافد الجديد الأرجنتيني ريفيرا، وسجل البرتغالي بيرناردو فولها هدفين.