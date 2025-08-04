دبا يقترب من التعاقد مع العراقي مهند علي

أكّد مصدر مقرّب من نادي دبا وجود مفاوضات جادة مع لاعب منتخب العراق ونادي الشرطة، مهند علي، لتمثيل «النواخذة» في الموسم المقبل من دوري أدنوك للمحترفين.

وقال المصدر لـ«الإمارات اليوم» إن المفاوضات باتت قريبة من الحسم، بانتظار إجراء الفحص الطبي، إذ من المرجح الإعلان الرسمي عن الصفقة قريباً، في صفقة تُعدّ مهمة لفريق دبا. وكشف المعسكر التدريبي الخارجي لفريق دبا عن حاجة الفريق إلى مهاجم صريح، بعد أن سجل هدفاً واحداً فقط خلال المباريات الودية.

وكان مهند علي سجل 27 هدفاً مع فريقه الشرطة، في الموسم الماضي، وتُوِّج بلقب هداف الدوري العراقي.