الوصل يتفق مع فيبورغ على ضم البرازيلي سيرجينيو

أكدت تقرير إعلامي أن نادي الوصل حسم صفقة قوية لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الحالية.

وقال الإعلامي الإيطالي، فابريزيو رومانو، إن «الإمبراطور» توصل إلى اتفاق مع نادي فيبورغ الدنماركي لضم اللاعب سيرجينيو.

وأشار في حسابه على «إكس» إلى أن الوصل أكمل الاتفاق على كل شيء، وسيتم استكمال الإجراءات الرسمية خلال 24 ساعة.

وفي حال اكتمال الصفقة، سيُكمل سيرجينيو ملف اللاعبين الأجانب في صفوف الوصل، حيث تعاقدت شركة الكرة مع ثلاثة لاعبين أجانب في فترة الانتقالات الحالية، هم البيروفي ريناتو تابيا، والبرازيلي ماتيوس سالدانيا، والبرازيلي أدريلسون سيلفا، بينما أعلنت تجديد عقد المدافع المغربي سفيان بوفتيني لموسم إضافي.

ويُعدّ سيرجينيو أحد الأسماء البارزة في صفوف نادي فيبورغ الدنماركي، حيث يلعب في مركز خط الوسط ويتمتع بقدرات فنية عالية تؤهله للقيام بأدوار هجومية ودفاعية متوازنة، ويتميز أسلوبه بالسرعة في التحرك والمهارة في التمرير، إلى جانب رؤيته الجيدة للملعب وقدرته على قراءة مجريات اللعب، ما يجعله من العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق.

وولد سيرجينيو في البرازيل وبدأ مسيرته الكروية في الدوري المحلي قبل أن ينتقل للاحتراف في أوروبا، حيث كانت محطة فيبورغ في الدوري الدنماركي الممتاز فرصة مهمة للتألق وإثبات الذات، ومنذ انضمامه إلى الفريق، تمكن من إثبات حضوره، بفضل أدائه المستقر وتأقلمه السريع مع أجواء الكرة الأوروبية.

وأسهم سيرجينيو في تحسين مستوى خط وسط فيبورغ من خلال تقديم أداء جماعي منضبط، كما شكّل إضافة قوية على مستوى خلق الفرص وصناعة اللعب، ويُعتمد عليه كثيراً في الكرات الثابتة وفي تنظيم الهجمات من العمق، وغالباً ما يُشيد به الجهاز الفني لاحترافيته داخل وخارج الملعب، وتطور مستواه بشكل ملحوظ خلال المواسم الماضية، ما جعله تحت أنظار بعض الأندية في دوريات أقوى.

• الوصل تعاقد مع 3 لاعبين أجانب، وجدّد عقد المغربي بوفتيني.