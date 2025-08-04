رابطة المحترفين تكشف مستجدات لوائح التسويق والشؤون التجارية

اختتمت رابطة المحترفين الإماراتية ورشة عمل انطلاق الموسم الرياضي 2025-2026، التي أقيمت على مدار يومين بفندق ريكسوس السعديات في أبوظبي، بحضور عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية نائب رئيس اللجنة الفنية، طارق علي الشبيبي، والمدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية، مصعب المرزوقي، وممثلي شركات كرة القدم المحترفة، ومسؤولي المباريات وممثلي مختلف الإدارات في الرابطة، حيث كشفت عن أبرز مستجدات وتعديلات اللوائح في مختلف المسابقات شملت التسويق والشؤون التجارية.

وخصص اليوم الثاني من الورشة لمسؤولي المباريات التابعين لرابطة المحترفين الإماراتية، من مراقبي مباريات، ومسؤولي الإعلام ومسؤولي مراقبة الدخول، وتم خلاله استعراض نظام التقارير الإلكتروني، ثم حالات للدراسة تمت مناقشتها مع الحضور، بهدف التطوير والحرص على توحيد الإجراءات.

وفي هذا الصدد، أشاد عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، طارق علي الشبيبي، بالحضور الكبير لمسؤولي المباريات في ورشة العمل، ما يؤكد اهتمامهم المستمر بالتطوير، مؤكداً ثقة مجلس إدارة الرابطة بالكفاءات الوطنية العاملة في تنظيم المباريات، والدور الكبير الذي يقوم به مسؤولو المباريات في إنجاحها، ودعا الشبيبي الحضور إلى مواصلة التميز لما فيه خدمة كرة القدم الإماراتية، وكان اليوم الأول من الورشة قد شهد تقديم شرح لمستجدات وتعديلات اللوائح في مختلف المسابقات، شمل التسويق والشؤون التجارية، والإعلام والإنتاج والبث التلفزيوني، ثم المسابقات والعمليات، إضافة إلى استعراض أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها في الموسم الماضي، مع توصيات بمواصلة تضافر الجهود لتقديم موسم جديد يحقق الأهداف المنشودة.

وتحرص رابطة المحترفين الإماراتية على تنظيم ورشة العمل سنوياً، تماشياً مع خطتها الاستراتيجية 2020-2030 الرامية إلى تطوير المسابقات من مختلف النواحي سواء الفنية والتسويقية والإعلامية والتنظيمية، من أجل النهوض بكرة القدم الإماراتية، والوصول بها إلى أعلى المعايير العالمية.

• «الرابطة» نظمت ورشة عمل استعداداً للموسم الجديد.