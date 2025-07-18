«الأبيض» يواجه عُمان وقطر في ملحق المونديال

أوقعت قرعة الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي أُجريت، أمس، بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، منتخب الإمارات ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبَي قطر وعُمان، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات السعودية، والعراق، وإندونيسيا، وستُقام مباريات المجموعة الأولى في قطر، فيما تُلعب مباريات المجموعة الثانية في السعودية.

وكانت ستة منتخبات قد تأهلت إلى الملحق، هي: الإمارات، وقطر، والسعودية، والعراق، وعُمان، وإندونيسيا، بعدما احتلت المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة ضمن الدور الثالث من التصفيات.

ووفقاً لجدول المباريات، يستهل «الأبيض» مشواره بملاقاة منتخب عُمان يوم 11 أكتوبر المقبل، ثم يواجه قطر في مباراته الثانية يوم 14 من الشهر ذاته.

وحضر حفل القرعة عضو الجهاز الإداري للمنتخب الوطني، إسماعيل راشد.

نظام البطولة

قُسّمت المنتخبات الستة إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة ثلاثة منتخبات، وتُقام مباريات كل مجموعة بنظام الدوري من مرحلة واحدة، بنظام التجمع، وتجري مباريات الملحق خلال الفترة من الثامن إلى 14 أكتوبر المقبل.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما يخوض صاحبا المركز الثاني مواجهة فاصلة بنظام الذهاب والإياب يومَي 13 و18 نوفمبر، لتحديد الفريق الذي سيُمثّل آسيا في الملحق العالمي.

فرصة تاريخية

يسعى «الأبيض» الإماراتي للتأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، وتعويض الفرصة الذهبية التي أضاعها بالتأهل المباشر، بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته خلال الدور الثالث من التصفيات.

وكان الاتحاد الآسيوي قد صنّف قبل إجراء القرعة، منتخبَي قطر والسعودية في المستوى الأول، والإمارات والعراق في المستوى الثاني، وعُمان وإندونيسيا في المستوى الثالث، وذلك استناداً إلى تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الصادر في 13 يونيو الماضي.

الحمادي: المستويات الفنية بين المنتخبات الثلاثة متقاربة

قال المحاضر الدولي في اتحاد الإمارات لكرة القدم، عمر الحمادي، إن مباريات المجموعة الأولى، التي تضم الإمارات وقطر وعُمان، ستُقام بنكهة خليجية واضحة، مشيراً إلى تقارب المستويات الفنية بين المنتخبات الثلاثة، مع أفضلية نسبية لقطر كونها المستضيفة.

وأضاف الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «هذه فرصة تاريخية أمام (الأبيض) للتأهل إلى المونديال، والمنتخب يملك أفضلية فنية، ولاعبوه يُعدّون من بين الأفضل في المجموعة».

وأكّد الحمادي أهمية التحضير الجيد، مطالباً بوضع برنامج إعداد قوي يتضمن خوض مباريات ودية مع منتخبات من المستوى نفسه، مثل السعودية والعراق، نظراً إلى تقارب مستواهم مع قطر وعُمان.

وأشار الحمادي إلى أن المنتخبات الثلاثة في المجموعة الأولى أجرت تغييرات على أجهزتها الفنية، أخيراً، فقد عيّن منتخب الإمارات المدرب الروماني، أولاريو كوزمين، في أبريل الماضي، بينما تولى الإسباني جولين لوبيتيغي تدريب قطر في مايو، وعُيّن البرتغالي كارلوس كيروش مدرباً لعُمان في يوليو الجاري.

وتابع: «هذه التغييرات قد تصب في مصلحة منتخب الإمارات، نظراً إلى خبرة كوزمين في المنطقة والدوريات الخليجية، بعكس لوبيتيغي الذي لايزال جديداً على الأجواء الآسيوية، وكيروش الذي لم يتعرف بعد إلى قدرات لاعبي عُمان».

وختم الحمادي بالقول: «إذا تم إعداد المنتخب بالشكل المناسب، مع خوض مباريات ودية قوية، واختيار التشكيلة الأنسب، فإن (الأبيض) قادر على التأهل والصعود إلى كأس العالم».