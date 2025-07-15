الزبيبي والكربي يتألقان في الأسبوع الصيفي الخامس لقفز الحواجز

فاز الفارس محمد حمد الكربي مع الجواد «إيدلوايس» من نادي الشارقة للفروسية، والفارس أسامة الزبيبي مع «كاشغيرل» من منتجع الفرسان الرياضي الدولي، في منافستين لقفز الحواجز، أقيمتا على ميدان أكاديمية بوذيب للفروسية، ضمن الأسبوع الصيفي الخامس لقفز الحواجز، الذي تضمن 10 منافسات جرت يومي السبت والأحد الماضيين.

وتوّجت الفائزين، الشيخة شمة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، ومدير الفعاليات في أكاديمية بوذيب، محمد حاتم الجنيبي، ومدير الفروسية في الأكاديمية، أحمد الجنيبي، وترأس الحكم الدولي، خليل إبراهيم، لجنة التحكيم، وصمم مسارات المنافسات المصمم الدولي، يوسف المحمودي.

وتفوق الكربي على 32 فارساً في منافسات القفز على حاجز 130 سم الذي أقيم من مرحلتين (الخاصة والمفتوحة)، مسجلاً زمناً قدره 31.24 ثانية، فيما تقدم الزبيبي 39 فارساً في منافسات القفز على حواجز 130 سم بمواصفات الجولة الواحدة، بزمن سريع بلغ 61.84 ثانية.