برئاسة بوعصيبة.. انتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد الدراجات

انتخبت الجمعية العمومية الانتخابية لاتحاد الدراجات، خلال اجتماعها أمس، في مقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، مجلس إدارة جديداً للدورة الممتدة بين عامي 2025 – 2028، وذلك بحضور 14 نادياً من أصل 17 من الأندية الأعضاء في الاتحاد، بينما تغيبت ثلاثة أندية، هي: مليحة، والفجيرة، ومصفوت.

وأسفرت النتائج عن فوز منصور بوعصيبة، مرشح نادي شباب الأهلي، بمنصب رئيس مجلس الإدارة بعد ترشحه منفرداً، ليحتفظ بمنصبه لدورة جديدة بالتزكية، كما فازت خلود جمعة راشد الظاهري، ممثلة نادي أبوظبي، بالمقعد النسائي بالتزكية أيضاً، لكونها المرشحة الوحيدة، لتواصل تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة الجديد.

وضمت التشكيلة الجديدة لمجلس الإدارة كلاً من الدكتور ياسر الدوخي ممثل نادي الشارقة، ويوسف ميرزا ممثل نادي أبوظبي، ومبارك بوعصيبة ممثل نادي العربي، وعمر النقبي ممثل نادي خورفكان، ويحيى المهيري ممثل نادي النصر، إلى جانب خلود الظاهري.

وشهدت الجمعية العمومية الانتخابية حضور ممثلين من الجهات الرياضية والرسمية، يتقدمهم المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية محمد بن درويش، ومدير إدارة الحوكمة بوزارة الرياضة عمر خلف، وممثل اللجنة البارالمبية الإماراتية زيبان المهيري. وأشرفت على سير العملية الانتخابية لجنة الانتخابات برئاسة الدكتور سليم سرور الشامسي، وعضوية كل من أحمد السويدي، وزايد العولقي، ومشاركة محمد سعد مقرراً للجنة، إذ تولت اللجنة اعتماد القائمة النهائية للمرشحين، ومتابعة جميع مراحل التصويت وفق اللوائح المعتمدة.