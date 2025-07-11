اليماحي: الاستقرار على اللاعبين والمدرب يدعونا إلى التفاؤل بمستقبل كلباء

عبّر رئيس شركة نادي كلباء لكرة القدم، محمد عبيد اليماحي، عن تفاؤله بأن يقدم الفريق الأول لـ«النمور» أداءً مميزاً في الموسم المقبل من دوري أدنوك للمحترفين، بحيث يحتل مركزاً جيداً في المنطقة الدافئة لترتيب الفرق وبشكل مبكر.

وأوضح أن رؤية مجلس الإدارة في الوصول إلى هذا الهدف استندت إلى الاستقرار الفني، سواء على مستوى الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي فوك رازوفيتش، أو اللاعبين الذين استمر أغلبهم من الموسم الماضي، إلى جانب تعزيز الصفوف بلاعبين مميزين آخرين.

وقال اليماحي لـ«الإمارات اليوم»: «الفريق انتظم في معسكره الخارجي المقام في سلوفينيا، والذي سيخوض خلاله أربع مباريات ودية تم الاتفاق عليها مسبقاً، وستكون مع فرق من السعودية وقطر، ونتطلع لتحقيق أعلى درجات الاستفادة من هذه المباريات».

وأضاف: «إدارة النادي استكملت جميع الانتدابات وتجديد العقود، بينما لاتزال المفاوضات جارية مع نادي شباب الأهلي بخصوص اللاعب الإيراني مهدي قايدي، ونطمح للوصول إلى نهاية سعيدة قريباً، ونتمنى أن تتكلل هذه المفاوضات بالنجاح».

وتابع: «نراهن على الاستقرار الفني للمدرب واللاعبين من أجل مواصلة بناء فريق قادر على خوض المنافسات المقبلة بشكل مميز. لدينا مدرب ولاعبون يدفعوننا للتفاؤل. كما بحثنا في مجلس الإدارة التحديات التي واجهت الفريق في الموسم الماضي، للعمل على تلافيها في الموسم الجديد، خصوصاً أن الفريق مر بظروف صعبة وتمكن لاحقاً من التغلب عليها».

وأضاف: «ينتظرنا موسم قوي جداً، يضم لاعبين ذوي جودة عالية، لذلك نراهن على أن تكون تحضيراتنا متميزة. وقد وفقنا في التعاقد مع اللاعب سيكو ليغا، الذي سبق له اللعب مع ليون الفرنسي والرياض السعودي، إضافة إلى اللاعب سيكو بابا القادم من نادي العين».

وفي ما يخص قرعة الموسم المقبل، وصف اليماحي القرعة بأنها كانت متوازنة بالنسبة لفريق كلباء، مشيراً إلى أن مواجهة الفرق الكبيرة في بداية الموسم أمر طبيعي، ويعتمد على جاهزية الفريق، مؤكداً أن كلباء يمتلك خبرة كبيرة في خوض مثل هذه المباريات.