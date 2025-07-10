عالم دبي للرياضة يعود بدورة جديدة في أغسطس المقبل

ينطلق عالم دبي للرياضة، أكبر وجهة داخلية للرياضة واللياقة البدنية بالمنطقة، في دورة خاصة، خلال أغسطس المقبل، مع مجموعة من الرياضات الأكثر شعبية.

ويُنظّم مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، دورة عام 2025 على مساحة تزيد على 25 ألف متر مربع، تضم أكثر من 40 ملعباً، إذ تقام الفعاليات يومياً من الساعة الثامنة صباحاً حتى منتصف الليل.

وتوفر دورة عام 2025 من عالم دبي للرياضة مرافق متطورة لمجموعة متميّزة من الرياضات، تشمل كرة الريشة، وكرة السلة، والكريكيت، وكرة القدم، والبادل، والتنس، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة، وكرة البيكل، وفي هذا الموسم أيضاً يعيد عالم دبي للرياضة صالة الألعاب الرياضية المجانية المفتوحة والمجهزة بالكامل التي تضم أجهزة تمارين الكارديو المتطورة وأدوات التمرين الحديثة ومناطق تعزيز القوة.

من جهته، قال الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب: «أصبح عالم دبي للرياضة من أبرز وأهم فعاليات اللياقة البدنية المجتمعية في أجندة دبي السنوية، إذ يشجع مختلف أفراد المجتمع على تبنّي نمط حياة نشط، ويوفر فرصاً قيّمة للتفاعل الاجتماعي خلال فصل الصيف، ما يسهم في تعزيز جودة حياة سكان المدينة وزوارها».

بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، ماهر جلفار: «يسرنا انطلاق العد التنازلي لعودة عالم دبي للرياضة بدورة جديدة في أغسطس، بما يعكس التزامنا المتواصل تجاه المجتمع الرياضي في دبي، وتتميّز دورة هذا العام بفعاليات أكثر تنوعاً وتشويقاً، وتُقام في توقيت مثالي لسكان دبي وعائلاتهم خلال موسم العطلة الصيفية».