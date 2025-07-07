العين يوافق على إعارة محمد عوض الله إلى ليخيا غدانسك البولندي

في خطوة نوعية في مسيرة كرة القدم الإماراتية، أعلن نادي العين عن موافقته على انتقال اللاعب محمد عوض الله إلى صفوف نادي ليخيا غدانسك المنتمي للدوري البولندي «الممتاز» لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة، وذلك ضمن رؤية النادي الاستراتيجية لتمكين المواهب الكروية الإماراتية من خلال فتح آفاق الاحتراف الخارجي.

وكان نادي ليخيا غدانسك قد بدأ متابعة اللاعب محمد عوض الله منذ منتصف الموسم الماضي، حيث حرص ممثلوه على حضور عدد من مباريات الفريق الأول والرديف. كما شهد المدير الرياضي للنادي البولندي المباراة الودية التي جمعت نادي العين وأستون فيلا الإنجليزي على استاد هزاع بن زايد، لمراقبة أداء اللاعب عن قرب.

وقد أُنجزت تفاصيل الاتفاق النهائي خلال سلسلة من الاجتماعات التي جمعت ممثلي الناديين مع اللاعب ووكيله في العاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش مشاركة نادي العين في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتُعد هذه الخطوة أول تجربة احتراف خارجي «نظامية» للاعب إماراتي في الدوري البولندي، ما يمنحها بعداً استثنائياً من حيث القيمة الفنية والمهنية. ولم يتردد نادي العين في الموافقة على العرض البولندي، انطلاقاً من التزامه الراسخ برعاية وتمكين اللاعبين الموهوبين، وتعزيز حضور كرة الإمارات على الساحة الدولية.