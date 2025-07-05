كاسترو: «المشروع الطموح» جذبني لتدريب الوصل

أبدى المدرب البرتغالي لويس كاسترو سعادته بتوليه تدريب نادي الوصل، مبيناً أن «المشروع الطموح» الذي يمتلكه «الإمبراطور» جذبه للموافقة على قيادة الفريق في الموسم المقبل.

وقال كاسترو في مقابلة فيديو نشرها نادي الوصل على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إن لديه طموحات كبيرة مع الفريق.

وأضاف: «تمثيل هذا النادي يُعدّ تحدياً كبيراً أقبله بسعادة، ونحن مستعدون للعمل بعزيمة وتصميم».

وتابع: «بعد العمل مع الدحيل القطري، وكذلك النصر السعودي، يسعدني الآن كما ذكرت، أن أبدأ مشواري في الإمارات لتمثيل الوصل».

وأردف: «كرة القدم في الإمارات تشهد نمواً، وتحظى باهتمام متزايد في منطقة الخليج، والدليل على هذا التقدم واضح، من خلال أداء الأندية في البطولات الدولية».

وواصل: «أسهم هذا التطور في قدوم لاعبين أجانب يتمتعون بمستويات عالية وكفاءة إلى الإمارات، حيث انضموا إلى اللاعبين المحليين».

وأشار المدرب البرتغالي إلى أن اللاعبين المحليين يتمتعون بمستوى عالٍ من الكفاءة، وأسهموا في تطوير كرة القدم، حتى وصلت اليوم إلى مستوى مميّز ومثير للاهتمام.

وشدد على أن تاريخ نادي الوصل والمشروع الجيد الذي تسعى إدارة النادي إلى تطبيقه، أسهما في موافقته على العرض، وقال: «نعم، عندما تأتي العروض، نقوم بتقييم الفرق، ونحاول فهم قيمتها، والاتجاه الذي تسلكه وتاريخ النادي، والتنظيم، وما تمثّله قيمة الفريق بحد ذاته».

وزاد: «بعد تقييم كل هذه الجوانب، نتخذ قرارنا، وكانت المحادثات مع رئيس مجلس شركة الوصل للكرة، محادثات شيقة جداً، وكذلك مع إريك أبيدال المدير الرياضي».

وواصل: «قدّم لي أبيدال مشروعاً طموحاً، واحتضنت هذا المشروع بحماسة كبيرة وعزيمة قوية، أرغب بشدة في تحقيق الانتصارات مع جماهيرنا، ومع الإدارة واللاعبين، ولدينا الحماسة لأداء هذا العمل بطموح كبير».

وقال: «في هذه اللحظات من بداية الموسم، نشعر دائماً برغبة في الوعد بالفوز وتحقيق البطولات وبذل أفضل ما لدينا، ما يمكنني قوله للمشجعين، هو أننا سنعمل بإصرار كبير، وبعزيمة قوية، وسندخل إلى أرض الملعب دائماً، ونخوض المباريات للدفاع عن شعار وتاريخ النادي، وهذا ما سنفعله».

وأضاف: «نحن دائماً في كرة القدم، يجب علينا أن نقدم رسالة مملوءة بالعزيمة والكثير من الالتزام، لأن هذا هو ما يحركنا ويزيد من حماستنا في اللعبة، ويجب أن يكون ذلك مبنياً على روح نعيشها يومياً، لذا سيكون الوصل مختلفاً خلال الموسم المقبل».

وتابع: «سنقوم بذلك برغبة قوية لتحقيق الفوز، وتقديم كرة قدم ذات جودة عالية هو ما أطمح إليه بشدة، وهناك طرق عدة للوصول إلى الانتصارات، ودائماً ما تكون هذه نيتنا كمدربين، أن نصل إليها بجودة ومتعة بما يمنح متعة حقيقية لمن يشاهد اللعبة».

وأكمل كاسترو تصريحاته: «يصر المدربون واللاعبون على تقديم السعادة للجماهير والإدارة، وتقديم الكثير من الجهد لرؤية جماهيرنا في غاية السعادة، ولهذا نحن كمدربين نواصل الإصرار».

يُذكر أن نادي الوصل تعاقد مع البرتغالي لويس كاسترو، لتولي تدريب «الإمبراطور» في الموسم الجديد، بعد رحيل الصربي ميلوش ميلوييفيتش، والذي سبق أن قاد الفريق لثنائية الدوري وكأس رئيس الدولة في موسم 2023-2024.

ويمتلك لويس كاسترو خبرة كبيرة في مجال التدريب، فقد سبق أن خاض تجربة مميّزة مع الدحيل القطري، وأخيراً مع النصر السعودي في وجود أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو.