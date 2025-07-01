منتخب السلة يدشن مشواره في «وليام جونز» بلقاء قطر

يدشن منتخب كرة السلة، في 12 الجاري، مشواره في بطولة «وليام جونز» الدولية، بلقاء نظيره القطري في افتتاح النسخة الـ42 من البطولة التي تستضيفها الصين حتى 20 من الشهر ذاته.

ويخوض المنتخب في «وليام جونز» ثماني مباريات في غضون تسعة أيام، قبل العودة إلى دبي في 21 يوليو الجاري، في مشاركة تعد المحطة الأخيرة لاستحقاق بطولة المنتخبات العربية في تونس المقررة خلال الفترة من 25 يوليو حتى الثالث من أغسطس المقبل، بمشاركة منتخبات تونس، مصر، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، الجزائر، وليبيا.

واستهل المنتخب أمس، على صالة «مدرسة فيلادلفيا» في منطقة محيصنة بدبي، تجمعه الداخلي، الممتد حتى السادس من هذا الشهر، ويتبع بالسفر إلى المنامة لخوض تجربتين وديتين مع البحرين، قبل التوجه إلى «وليام جونز».

وقال مدير المنتخبات الوطنية راشد النقبي، لـ«الإمارات اليوم»: «لجنة المنتخبات وجهت الدعوة لـ19 لاعباً، للانتظام في التجمع الداخلي، الساعين من خلاله التركيز على الجانب البدني، قبل التوجه إلى البحرين وخوض تجربتين وديتين، ومن ثم السفر إلى (وليام جونز) التي نخوض خلالها سبع مباريات متتالية، ومن ثم يوم راحة، قبل اختتام مشوارنا بالبطولة في 20 من هذا الشهر».

وأوضح: «نتطلع خلال تجارب البحرين الودية، لاستعادة عامل التجانس، قبل التوجه إلى (وليام جونز)، ونهدف من خلالها إلى مواصلة تطوير المستوى الفني وتعزيز جاهزية (الأبيض) من خلال الاحتكاك بمستويات فنية عالية، والتعرف إلى أنماط لعب مختلفة، في بطولة تقام بنظام الدوري من مرحلة واحدة يتحدد على إثرها هوية بطل النسخة الـ42».

وأضاف: «نستهلّ أولى مبارياتنا في (وليام جونز) بلقاء منتخب قطر، وفي اليوم التالي نلتقي منتخب أستراليا، من ثم مواجهة (منتخب الصين تايبيه أ)، يليه لقاء منتخب ماليزيا، على أن نواجه البحرين يوم 16 من هذا الشهر، متبوعاً بلقاءي منتخبي اليابان و(الصين تايبيه)، والدخول في 19 يوليو مرحلة الراحة، قبل اختتام المشوار في 20 من هذا الشهر بلقاء حامل اللقب فريق (سترونغ غروب) الفلبيني».