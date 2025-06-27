«يد الشارقة» تحتفظ بخدمات الصانعي وفايز

أكد عضو مجلس إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة مشرف كرة اليد، جاسم محمد، استمرار المحترف التونسي مصباح الصانعي، والمصري محمود فايز (من فئة مواليد الدولة)، مع الفريق في الموسم المقبل، والاقتراب خلال الأيام القليلة المقبلة من الإعلان عن هوية المحترف الثالث، لإغلاق ملف التعاقدات على صعيد اللاعبين الأجانب.

وقال جاسم محمد لـ«الإمارات اليوم»: «التونسي الصانعي مستمر مع الفريق في الموسم المقبل، إلى جانب الإبقاء على خدمات محمود فايز، في ظل المستويات المتميزة التي قدّمها اللاعبان، والتي تُوّجت بالإنجاز الأهم في تاريخ كرة اليد الإماراتية، بتتويج (الملك) في نوفمبر الماضي، بطلاً لبطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري».

وأضاف: «يدشن الفريق، في 20 يوليو المقبل، تحضيراته لاستحقاقات موسم حافل، من أبرزها بطولة العالم (سوبر غلوب) التي تُقام مطلع العام المقبل في كرواتيا والدنمارك والنرويج».

وأوضح أن «التحضير للمشاركة في مونديال الأندية كان السبب وراء الإعلان مطلع الشهر الجاري عن تغييرات كبيرة في الجهاز الفني، أبرزها التعاقد رسمياً مع المدير الفني للمنتخب البرازيلي، ماركوس ريكاردو دي أوليفيرا، الشهير بـ(تاتا)، إضافة إلى تعزيز صفوف الفريق بالتعاقد مع حارس مرمى المنتخب الوطني، أحمد سالم الخليفي، القادم من نادي العين، والذي لعب الموسم الماضي معاراً لنادي مليحة».

وتابع: «يبدأ المدرب الجديد مهامه رسمياً في 17 يوليو المقبل، من خلال مرحلة الإعداد البدني، تليها مرحلة رفع الجاهزية، من خلال البحث عن مباريات ودية تسبق انطلاقة الموسم أواخر أغسطس، ضمن منافسات (كأس الوطن) المرحّلة من موسم 2024-2025، والتي سيتم من خلالها تحديد الفريق الذي سيخوض استحقاق (كأس السوبر الإماراتي)، على أن تنطلق بعدها منافسات الدوري بالنظام الجديد، حيث يسعى (الملك) إلى الدفاع عن لقبه».

وأشار جاسم إلى أن الفريق بات في المراحل النهائية من الإعداد لاستحقاق كأس العالم، وقال: «سيتم تحديد مكان المعسكر الخارجي الذي يسبق انطلاق (سوبر غلوب) بنحو 10 أيام، بناء على الخيارات المتاحة، وبرامج الدوريات في المنطقة العربية والدول المجاورة».

يُذكر أن فريق الشارقة تُوّج، في نوفمبر الماضي، بلقب بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري في نسختها الـ27، بعد فوزه في النهائي على الخليج السعودي بنتيجة (27-26)، ليحصل على بطاقة تمثيل القارة الآسيوية في نهائيات كأس العالم للأندية (سوبر غلوب)، في تحدٍّ جديد أمام أقوى الأندية على الساحة الدولية.