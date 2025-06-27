رياضيون: العمل الإداري الناجح يتغلب على ظاهرة «الصاعد - هابط»

أكد رياضيون أن ظاهرة «الصاعد-هابط» في كرة القدم يمكن التغلب عليها من خلال تجاوز سبعة تحديات، أبرزها يدور حول أهمية العمل الإداري الناجح، فضلاً عن عدم التوجه إلى التعاقد مع لاعبين من الأندية الهابطة، والتعاقد مع نوعية جيدة من المحترفين واللاعبين، واستثمار ميزانية الأندية بتعاقدات ذكية، والقدرة على توظيف اللوائح الجديدة بالتعاقدات، وعدم التسرّع في إقالة المدربين، كما يبرز من التحديات أن فترة الصعود من الهواة إلى المحترفين، لا تكفي لبناء منظومة متكاملة.

وبعد ختام الموسم الكروي 2024-2025، استمرت قاعدة «الصاعد-هابط» على حالها من دون أي تغييرات، حيث هبط فريقا دبا الحصن والعروبة من دوري أدنوك للمحترفين إلى دوري الدرجة الأولى «الهواة»، في مشهد كروي يتكرر كل موسم، ويؤكد الفارق الكبير في المستوى الفني بين الهواة والمحترفين.

وانضم فريقا العروبة ودبا الحصن إلى قائمة الفرق التي لم تتمكن من البقاء في دوري المحترفين، والعودة (بعد موسم واحد فقط) إلى دوري الهواة، في قاعدة تكررت في 11 موسماً منذ انطلاق الاحتراف عام 2008.

وصعد كلّ من العروبة ودبا الحصن، إلى دوري المحترفين الموسم قبل الماضي وسط آمال بتحقيق نتائج مميّزة والمنافسة على البقاء في المحترفين على أقل تقدير، إلا أن الفريقين لم يحققا الآمال المرجوة.

ويشير تاريخ الدوري الإماراتي منذ تطبيق الاحتراف موسم (2008-2009)، إلى تكرار لاسمي ناديي الإمارات وكلباء اللذين يُعدّان من أكثر الفرق التي سجلت حضوراً في قائمة «الصاعد-هابط»، في أربعة مواسم.

وعلّق المحلل الرياضي، بدر حارب على إمكانية حل هذه الظاهرة من خلال البحث عن تعاقدات ذكية، يمكن لها الحد مستقبلاً من تكرار ظاهرة «الصاعد-هابط» في ظل أنظمة أكثر مرونة، من حيث التعاقدات سواء على صعيد الأجانب أو المقيمين، مقارنة ببدايات «دوري المحترفين».

وقال حارب لـ«الإمارات اليوم»، إن «فرقاً عدة في دوري المحترفين، تحظى بميزانيات محدودة مقارنة بالفرق الكبرى، نجحت في كسر قاعدة (الصاعد-هابط) من خلال استثمار هذه الميزانية بتعاقدات ذكية، خصوصاً أن اللوائح الحالية تسمح بتعاقدات مع عدد أكبر من اللاعبين الأجانب والمقيمين، والتي تجعل اللاعبين المواطنين من أصحاب الخبرات ويتمتعون بقدرات فنية عالية، متاحين لنظام الإعارة».

وأوضح: «اللوائح الحالية التي تسمح بتعاقدات كبيرة على صعيد (اللاعب المقيم) فرضت على الكثير من أندية المقدمة اللجوء إلى نظام (الإعارة) سواء للاعبيها المقيمين أو حتى للمواطنين الذين لا يحصلون على فرصة الوجود على أرضية الملعب، في فرصة سانحة للفرق الصاعدة إلى دوري المحترفين في إيجاد تعاقدات ذكية ضمن ميزانياتها المحدودة مقارنة بالأندية الكبرى، لتقديم مستويات جيدة تسمح لها في المنافسة على فرق متوسطة الترتيب».

وأضاف: «العمل الإداري الناجح والقدرة على توظيف اللوائح الجديدة، من حيث التعاقدات مع كم أكبر من الأجانب والمقيمين، يسهلان مهام الأجهزة الفنية، ويسمحان بوضع تلك التعاقدات في خدمة الفريق، وبالتالي تجنب ظاهرة (الصاعد-هابط)، بعد موسم واحد في المحترفين، وهناك أندية عدة سبق لها التعرّض للهبوط إلى دوري الهواة، وعادت إلى المحترفين مع تعاقدات ذكية رغم ميزانياتها المحدودة، ونجحت في البقاء في دوري الأضواء، ومنها على سبيل المثال، عجمان، وبني ياس، وخورفكان، وغيرها».

غراب: الفارق كبير من حيث المستوى الفني بين الهواة والمحترفين

أكد المحلل الرياضي محمد مطر غراب، أن فترة الشهرين التي تفصل بين مرحلة الصعود من الهواة وتدشين الموسم الجديد في المحترفين، لا تكفي لبناء منظومة متكاملة تؤهل الفريق لمقارعة الفرق في المحترفين، وقال غراب، إن «الفارق كبير، من حيث المستوى الفني بين الهواة والمحترفين، ما يضطر الفرق الصاعدة، في أغلب الأحيان، إلى تغييرات كبيرة سواء في الجهاز الفني وحتى في اللاعبين، بهدف إيجاد تعاقدات تساعدها على مجاراة مستوى المحترفين، في فترة قصيرة لا تساعد بحد ذاتها، من حيث إعادة تشكيل المنظومة لبلوغ هذا المستوى التنافسي، بغض النظر عن وجود الدعم المالي الذي تحتاج إليه لإجراء تلك التعاقدات، خصوصاً النوعية منها».

وأوضح: «حتى لو توافر الدعم المالي الكبير، فإن معظم الأندية تلجأ إلى نظام الإعارة، لإكمال سلسلة التعاقدات في فترة قصيرة مع أسماء محترفين أجانب قادرين على تحقيق نقلة نوعية على مستوى الأندية الصاعدة، إلا أنه بالمجمل فإن فترة الشهرين لن تكون كافية لبلوغ هذا المستوى التنافسي لمقارعة أندية تمرّست سنوات طويلة».