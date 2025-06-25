مجلس أبوظبي الرياضي يفوز بجائزة عالمية

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي فوزه بجائزة عالمية من الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، تقديراً لتنظيمه بطولة «ماي ووش» الافتراضية الرمضانية، ضمن النسخة الثانية من جوائز «الدراجات للجميع من أجل مستقبل مستدام» التي تم الإعلان عنها خلال منتدى التنقل ومدن الدراجات الهوائية، الذي أقيم على مدار يومي 20 و21 يونيو الجاري، في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وقال بيان صادر عن المجلس إن الفوز بالجائزة المرموقة جاء لتنظيمه سباق «ماي ووش» الرمضاني الافتراضي للدراجات، الذي أُقيم عبر منصة رقمية مبتكرة، تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في رياضة الدراجات، من خلال تجربة رياضية شاملة تمزج بين البُعدين الثقافي والصحي، وتسلم الجائزة مدير إدارة الفعاليات المجتمعية في مجلس أبوظبي الرياضي، محمد حسين الشاطري، خلال حفل التكريم الرسمي.

وأضاف البيان: «اختير سباق (ماي ووش) الافتراضي من قبل لجنة التحكيم، نظراً إلى رؤيته الشاملة وتأثيره الواسع، إذ استقطبت نسختا 2023 و2024 أكثر من 18 ألف مشارك ومشاركة من أكثر من 80 دولة، وأسهم السباق في ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للدراجات، بما ينسجم مع رؤيتها كإحدى مدن الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية».

وقال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني: «يعكس هذا التكريم العالمي التزامنا بتبنّي مبادرات رياضية مبتكرة، تُجسد قيم التفاعل المجتمعي والاستدامة، إذ إن فوز سباق (ماي ووش) بالجائزة العالمية من الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، يؤكد مكانة أبوظبي الرائدة كمدينة عالمية تحتضن رياضة الدراجات، وتوفر بيئة رقمية محفزة لممارستها، علماً بأننا نواصل العمل على تطوير مشروعات رياضية تعزز جودة الحياة، وتواكب توجهاتنا نحو رياضة مستدامة وشاملة للجميع».