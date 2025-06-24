إطلاق «نوخذة أبوظبي» الإثنين بمشاركة 200 بحّار ومهتم بـ «الشراع»    

أعلنت أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، إطلاق برنامج «نوخذة أبوظبي» الإثنين المقبل، ويمتد لمدة شهرين، بمشاركة أكثر من 200 من البحارة والمهتمين برياضة الشراع.

وقالت الأكاديمية، في بيان، أمس: «يهدف البرنامج إلى نشر ثقافة الإبحار الشراعي بين الأجيال الناشئة وتعزيز ارتباط الشباب بالتراث البحري الإماراتي، من خلال تدريبهم على المهارات الأساسية للإبحار وقيادة المحامل، إضافة إلى تأهيلهم للمشاركة في سباقات المحامل الشراعية فئة 22 قدماً».

وأضافت: «يعمل البرنامج على اكتشاف المواهب الشابة عبر فرق متخصصة تقوم بمتابعة وتقييم المشاركين، تمهيداً لتأهيلهم للمنافسة في فئات 43 و60 قدماً، بهدف ضمان استمرارية الرياضة التراثية، وتخريج جيل جديد من النواخذة القادرين على حمل راية الإرث البحري في المستقبل، وسيقام البرنامج على شاطئ نادي أبوظبي للرياضات البحرية من خلال سلسلة من الحصص التدريبية الأسبوعية ضمن إطار زمني محدد».