9 ميداليات لمنتخب الشراع الإماراتي في "دولية البارح"

تُوج منتخب الإمارات للشراع الحديث بالمركز الأول في الترتيب العام لبطولة "البارح الدولية" بنسختها الـ31، بعد إحرازه تسع ميداليات ملونة (4 ذهبيات، 4 فضيات، وبرونزية)، خلال المنافسات التي استضافتها البحرين في الفترة من 19 إلى 23 الجاري.

وجاءت الذهبيات عن طريق كل من محمد العويس (إلكا 4-عام) حمد المهيري (أوبتمست-صغار)، ثم مروة الحمادي (إلكا4-إناث) وضحى البشر (إلكا 6-إناث)، وحصد الفضيات كل من محمد الحمادي (إلكا6-عام) وسيمون هريستوف (إلكا 4-عام)، واليازية الحمادي (إلكا4-إناث)، ثم (إلكا 6-إناث) بواسطة كاميليا القبيسي، التي حققت أيضا برونزية (إلكا 6- عام) تحت 19 سنة.

وقال اتحاد الإمارات للشراع والتجديد الحديث في بيان صحافي اليوم الإثنين: "هنأ الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، اللاعبين والجهازين الفني والإداري، مشيدًا بالعطاء الكبير والنتائج المشرفة التي تعكس تطور رياضة الشراع في الدولة".

وأهدى الشيخ أحمد الإنجاز إلى القيادة الرشيدة، والشعب الإماراتي، ووزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، والمجالس الرياضية، مؤكدًا أن هذا التفوق ثمرة للدعم المتواصل من مختلف الجهات.

كما توجه بتهنئة خاصة إلى الشيخ خليفة بن عبد الله آل خليفة، رئيس الاتحاد البحريني للرياضات البحرية ورئيس الاتحاد العربي للشراع، على نجاح تنظيم البطولة واحتضانها في أجواء مميزة