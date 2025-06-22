جواد غودولفين «ريبلز رومانس» يصنع التاريخ في «رويال أسكوت»

صنع الجواد «ريبلز روماس» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب شارلي أبلبي، التاريخ في مهرجان «رويال أسكوت» البريطاني العريق، وبات الجواد الأكبر سناً (سبع سنوات) الذي يحصد لقب سباق «هاردويك ستيكس» في زمن قياسي جديد، بفوزه أمس، في ثاني أشواط اليوم الختامي للمهرجان، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثانية (جروب 2)، على مضمار «أسكوت» لمسافة 2400 متر عشبي.

وتجاوز «ريبلز رومانس» الرقم القياسي السابق لأكبر الجياد فوزاً في سباق «هاردويك ستيكس» المسجل في سبع مناسبات لجياد بلغت عمر ست سنوات، جاء آخرها في نسخة 2023، مع الجواد البريطاني «بايلدرايفر»، بإشراف المدربين وليام موير، وكريس غارسيكا.

كما عادل «ريبلز رومانس» الرقم القياسي كأكثر جياد «غودولفين» إحرازاً لألقاب سباقات الفئات ذات التصنيف الرفيع البالغ 13 انتصاراً، والمسجل باسم الجواد «أنامو»، في مسيرة نجح خلالها «ريبلز رومانس» في تحقيق 18 انتصاراً في كل السباقات، من ضمنها سبعة انتصارات في الفئة الأولى (جروب 1) الأعلى تصنيفاً عالمياً، في ألمانيا وأميركا الشمالية والإمارات وهونغ كونغ، كما توج الجواد المنحدر من نسل الفحل «دباوي» بلقب أفضل حصان عشبي (ذكر) في جوائز «إكليبس» للخيول في عام 2024.

ونجح الفارس وليام بيوك، في قيادة «ريبلز رومانس» لتحقيق انطلاقة جيدة في البوابة 11، واللحاق سريعاً بموكب خيول المقدمة، والحفاظ على قدراته طوال المراحل الأولى من السباق، قبل إطلاق العنان لقدراته في 400 متر الأخيرة، متجاوزاً منافسيه نحو قطع خط النهاية بالمركز الأول في زمن بلغ دقيقتين و28 ثانية و23 جزءاً من الثانية، بفارق الطول وربع الطول عن صاحب المركز الثاني الجواد «الرفاع» المملوك لـ«نقابة الرفاع»، بإشراف المدرب جوزيف أوبراين، وقيادة الفارس ديلان براون ماك موناغال.