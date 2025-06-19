غلق باب الترشّح لانتخابات اتحاد الدرّاجات

أغلقت لجنة الانتخابات في اتحاد الإمارات للدرّاجات، رسمياً، باب الترشح للدورة الانتخابية المقبلة 2025-2028، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر الاتحاد، بحضور رئيس اللجنة، الدكتور سليم سرور الشامسي، وعضوَي اللجنة، أحمد سعيد السويدي وزايد ضيف الله العو، إلى جانب مقرر اللجنة، محمد سعد الصاوي.

وشهد الاجتماع مراجعة لجميع الطلبات التي تم تقديمها خلال فترة الترشح، حيث حرصت اللجنة على التأكد من استيفاء المرشحين لكل الشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي، في خطوة تمهد لانتقال العملية الانتخابية إلى مراحلها التالية وفق الجدول الزمني المعتمد من الجمعية العمومية.

وبإغلاق باب الترشح، تبدأ اللجنة استعداداتها لإصدار القائمة الأولية للمرشحين، يوم الأحد المقبل، وهي القائمة التي ستفتتح بعدها مباشرة مرحلة الطعون، حيث سيكون بمقدور الأطراف المعنية تقديم طعونها ابتداء من 26 يونيو إلى الأول من يوليو المقبل. ومن المقرر أن تصدر قرارات البت في الطعون في الثامن من يوليو، تليها مباشرة في التاسع من يوليو القائمة النهائية للمرشحين الذين سيخوضون الانتخابات.

وتُعقد الجمعية العمومية الانتخابية، التي تمثّل المحطة الأبرز في العملية، يوم السبت 12 يوليو المقبل، حيث سيتم انتخاب مجلس إدارة جديد يقود الاتحاد خلال الدورة المقبلة، كما تتيح اللجنة للمرشحين تقديم الطعون على نتائج الانتخابات من 14 إلى 16 يوليو، قبل أن يتم الإعلان عن قرارات الطعون النهائية في 23 من الشهر ذاته، على أن تُعتمد النتائج الرسمية بصورة نهائية في 24 يوليو.