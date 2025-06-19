بدر أحمد: 3 مؤشرات تجعل تعاقد الشارقة مع ميلوش صفقة ناجحة

اعتبر مدير فريق الشارقة بدر أحمد، أن ثلاثة مؤشرات تجعل تعاقد الشارقة مع المدرب الجديد، الصربي ميلوش، صفقة ناجحة، في مقدمتها النجاحات السابقة التي حققها مع الوصل بحصوله معه على لقبَي دوري أدنوك للمحترفين وكأس رئيس الدولة في موسم 2023-2024، فضلاً عن معرفته بدوري أدنوك للمحترفين، وكذلك خبرته في الكرة الآسيوية بعد قيادته للوصل في دوري أبطال آسيا للأندية الموسم الماضي.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «نأمل أن يحقق ميلوش طموحات الشارقة، خصوصاً أن الفريق مقبل أيضاً على المشاركة في دوري أبطال آسيا للأندية النخبة».

ووقّع نادي الشارقة، أول من أمس، عقداً مع المدرب الصربي ميلوش لقيادة الفريق لموسمين قادمين، خلفاً للمدرب السابق الروماني كوزمين، الذي انتقل إلى تدريب منتخب الإمارات.

وأشار مدير فريق الشارقة إلى أن «التعاقد مع مدرب صاحب خبرة وتجربة في الدوري الإماراتي يطمئن الجمهور الشرقاوي على فريقه في المرحلة المقبلة»، مشيراً إلى أن «جمهور النادي كان دائم السؤال والاستفسار عن حسم ملف التعاقد مع مدرب جديد للفريق».

وبخصوص استعدادات الشارقة للموسم الجديد، قال بدر أحمد: «الفريق أنهى التحضيرات كافة المتعلقة بإعداده للموسم الجديد من خلال معسكر خارجي بمدينة بلغراد في صربيا خلال الفترة من 12 يوليو حتى الثالث من أغسطس المقبل، وسيخوض الفريق خمس مباريات، إذ كان قد تم الترتيب سابقاً لخوض أربع مباريات ودية، لكن المدرب ميلوش طلب خوض مباراة ودية خامسة أيضاً». وأشار إلى أن «هناك تجمعاً داخلياً للفريق تتخلله الفحوص الطبية خلال الفترة من الخامس إلى العاشر من يوليو المقبل ثم السفر إلى صربيا في 12 منه».

وتابع: «مجلس إدارة النادي وشركة كرة القدم بالنادي برئاسة خالد عيسى المدفع كانا يتابعان الأمور الخاصة بإعداد الفريق للموسم الجديد، وكذلك التعاقد مع ميلوش، فقد حضر المدفع إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة مراسم توقيع العقد مع ميلوش».

ودفعت النجاحات الكبيرة التي حققها ميلوش (43 عاماً) مع الوصل في الفترة الماضية إدارة نادي الشارقة إلى الحرص على التعاقد معه، نظراً إلى معرفته الكبيرة بالدوري الإماراتي وباللاعبين.

وعن طلبات ميلوش للمرحلة المقبلة، قال بدر أحمد: «سنتواصل مع المدرب لمعرفة المتطلبات الخاصة بالفترة المقبلة لتوفيرها له».

وتطرق إلى اللاعبين المصابين في الفريق، قائلاً: «هناك ثلاثة لاعبين مصابين هم الحارس عادل الحوسني، وماجد راشد، ويومين تشو، ونأمل أن يكونوا جاهزين للالتحاق بالفريق في الفترة المقبلة كونهم حالياً يواصلون فترة العلاج».

وبخصوص ملف التعاقد مع لاعبين جدد لدعم صفوف الفريق في الفترة المقبلة، قال: «بالنسبة للتعاقد مع لاعبين أجانب جدد، فإن إدارة النادي مثلما حسمت الملف الأهم بالتعاقد مع ميلوش، فإنها ستجلس مع المدرب لمعرفة احتياجات الفريق واللاعبين الأنسب للفريق للتعاقد معهم خلال الفترة المقبلة».

برنامج إعداد الشارقة للموسم الجديد

• التجمع الداخلي والفحوص الطبية للاعبين، من 5 إلى 10 يوليو المقبل.

• السفر للمعسكر الخارجي في صربيا يوم 12 يوليو المقبل، تتخلله 5 مباريات ودية.

• ختام المعسكر الخارجي والعودة إلى الدولة في الثالث من أغسطس المقبل.