العين يعلن جاهزيته للقاء يوفنتوس الإيطالي في افتتاح مشواره بمونديال الأندية

يفتتح فريق العين مشواره في كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأميركية، بمشاركة 32 فريقا، بمواجهة فريق يوفنتوس الإيطالي الساعة الخامسة فجر «الخميس» المقبل بتوقيت الإمارات، في استاد أودي فيلد بالعاصمة الأميركية واشنطن، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة التي تضم أيضا مانشستر سيتي الإنجليزي، والوداد الرياضي المغربي.

وتأهل العين للمشاركة في البطولة باعتباره بطلا للنسخة قبل الأخيرة من دوري أبطال آسيا، فيما تأهل يوفنتوس طبقا لتصنيفه وذلك بحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتعد هذه المشاركة الثانية تاريخيا لنادي العين في كأس العالم للأندية، بعد ظهوره اللافت في نسخة 2018، التي بلغ فيها المباراة النهائية أمام ريال مدريد الإسباني، ليسجل بذلك أول إنجاز خليجي في تلك البطولة.

وأوقعت القرعة العين في المجموعة السابعة التي تضم مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، والوداد الرياضي المغربي.

وتحمل هذه المشاركة بعداً خاصاً، كونها تمثل الكرة الإماراتية في النسخة الموسعة من البطولة، ما يمنح اللاعبين حافزاً مضاعفاً لتقديم مستوى يليق بتاريخ نادي العين، ومكانته القارية، وتطلعات جماهيره.



جدول مباريات نادي العين

العين × يوفنتوس الإيطالي

التاريخ: الخميس 19 يونيو

التوقيت: 05:00 صباحاً

الملعب: أودي فيلد - واشنطن



العين × مانشستر سيتي الإنجليزي

التاريخ: الإثنين 23 يونيو

التوقيت: 05:00 صباحاَ

الملعب: مرسيدس بنز - أتلانتا



العين × الوداد البيضاوي المغربي

التاريخ: الخميس 26 يونيو

التوقيت: 11:00 مساءً

الملعب: أودي فيلد - واشنطن