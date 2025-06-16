انطلاق بطولة آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية في عجمان

انطلقت، أمس، فعاليات النسخة الـ58 من بطولة آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية، التي تنظمها دائرة التنمية السياحية في عجمان للمرة الأولى، وذلك في مركز الإمارات للضيافة، وتستمر منافساتها حتى غدٍ، برعاية سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان.

ووصف الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، استضافة الإمارات لمنافسات بطولة آسيا في عجمان بأنها تُعدّ إضافة مميّزة للبطولات الرياضية التي تستضيفها وتنظمها الإمارات بشكل احترافي ومميّز.