أجنحة ترفرف في وطن الخير

أجنحة ترفرف وتحلّق، وأخرى تلامس الماء، وثالثة تستريح لأنها في حضن وطن الأمان.. إمارات الخير التي تهتم بالحياة الفطرية، وتوفر لكائناتها الوادعة المحميات الشاسعة، لكي تجد فيها ملاذاً، وتحط بين جنباتها بعد السفر الطويل، كما هي الحال هنا مع الطيور المهاجرة التي تستقر في محمية الزوراء بعجمان، التي تعد من أبرز الوجهات الجاذبة لأعداد هائلة من الطيور، وسط الماء والخضرة والطبيعة الخلابة والتنوع البيئي الذي يحفظ لكوكبنا توازنه وجماله.