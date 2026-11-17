يعود معرض «بيغ باد وولف للكتب»، إلى عجمان في 24 نوفمبر الجاري، مقدماً لمحبي عوالم الثقافة والحكايات عناوين بأسعار تناسب الجميع، وخصومات تصل إلى 90% على مجموعة مختارة من الكتب، على مدار ثمانية أيام حتى الأول من ديسمبر المقبل، في قاعة الإمارات (مركز الإمارات للضيافة) بمنطقة الجرف 2.

وأعلن المعرض عن تفاصيل نسخته الجديدة خلال مؤتمر صحافي عُقد في مركز عجمان الثقافي، بالشراكة مع دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، وبدعم من هيئة الشارقة للكتاب، الشريك الاستراتيجي لبيغ باد وولف للكتاب.

وستطل نسخة 2026 من المعرض بأكثر من 500 ألف كتاب للقراء وعشاق المطالعة، مع خصومات كبيرة، وأسعار تبدأ من درهمين (فقط للأعضاء المسجلين).

وقال مدير إدارة الفعاليات والبرامج والمواهب في دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، عبدالله محمد العبيدلي: «يمثل معرض بيغ باد وولف للكتب منصة مهمة لتعزيز التواصل بين أفراد المجتمع وعالم الكتب والأفكار والإبداع، ويوفر مساحة تجمع الناشرين والقراء وتتيح لهم فرص التفاعل وتبادل الأفكار. ومن خلال تقديم تشكيلة واسعة ومتنوعة من الكتب وجعلها في متناول القراء، يسهم المعرض في تشجيع مختلف الفئات العمرية على استكشاف موضوعات جديدة، والانفتاح على آفاق فكرية متنوعة، وتعزيز ارتباطهم بالقراءة وترسيخ مكانتها في حياتهم».

وأضاف: «لا يقتصر دورنا في الدائرة على تنظيم الفعاليات فحسب، بل يمتد إلى تحقيق أهداف أعمق تتمثل في تنشيط الحراك الثقافي في الإمارة، وتعزيز حضور الثقافة في المجتمع من خلال تنظيم فعاليات متخصصة تستقطب مختلف شرائح الجمهور وتلبي اهتماماتهم المتنوعة. ويأتي معرض (بيغ باد وولف) للكتب في إطار هذه الجهود، حيث لا تقتصر أهميته على إتاحة الكتب للزوار، بل تتجاوز ذلك إلى تشجيع القراءة، وتوسيع قاعدة القراء، وترسيخ الثقافة بوصفها جزءاً أساسياً من الحياة اليومية».

من جهته، قال مدير الاستثمارات والشراكات في هيئة الشارقة للكتاب، وعضو مجلس إدارة «بيغ باد وولف بوكس الإمارات»، ماجد النعيمي: «تأتي عودة المعرض في توقيت بالغ الأهمية، لاسيما بعد اعتماد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، الإطار الاستراتيجي للتعلم مدى الحياة في عجمان، الذي يؤكد أهمية إتاحة فرص التعلم للجميع، ودوره المحوري في حياة الأسرة والمجتمع».

وأضاف: «تنسجم أهداف معرض بيغ باد وولف للكتب مع هذه الرؤية الطموحة، إذ تتيح الكتب للأفراد فرصة استكشاف أفكار جديدة، وتنمية اهتماماتهم، ومواصلة التعلم في مختلف مراحل حياتهم. ومن خلال تسهيل الوصول إلى الكتب وجعلها في متناول الجميع، نسهم في ترسيخ ثقافة التعلم المستمر وجعلها جزءاً أصيلاً من الحياة اليومية».

وتضم المجموعة أكثر من 10 آلاف عنوان، بزيادة 58% مقارنة بالنسخة السابقة من معرض عجمان، ما يمنح الزوار العائدين فرصة لاكتشاف المزيد من الكتب والمؤلفات.

ويمكن للقراء الاختيار من بين مجموعة متنوعة تشمل الكتب المصوّرة، والقصص المصوّرة، وروايات اليافعين، وأدب الإثارة والتشويق، إلى جانب كتب العلوم والتاريخ والسير الذاتية وتطوير الذات وأسلوب الحياة. كما توفر كتب الأنشطة والتلوين وقصص ما قبل النوم خيارات متنوعة تلبي اهتمامات القراء الصغار.

ومن أبرز الخيارات المفضلة لدى العائلات، المجموعة الكاملة من سلسلة «هاري بوتر» للكاتبة ج. ك. رولينغ، المتاحة في صندوق يضم جميع الأجزاء بسعر 200 درهم، مقارنة بسعر التجزئة الموصى به البالغ 1265 درهماً. كما تتوفر مجموعة «مذكرات طفل جبان» (Diary of a Wimpy Kid) للكاتب جيف كيني، والتي تضم 12 كتاباً في صندوق واحد بـ200 درهم، مقارنة بسعر التجزئة الموصى به البالغ 544 درهماً.

أما القراء من فئة اليافعين، فيمكنهم اقتناء كتاب «مذكرات فتاة غريبة الأطوار 15: حكايات مغامرة في باريس ليست فاخرة تماماً» للكاتبة راشيل رينيه راسل، بنسخة ذات غلاف مقوّى بـ40 درهماً. كما تشمل الخيارات كتاب «بوكيمون: ابحث واكتشف – مغامرات في غالار» بسعر 27 درهماً، وكتاب «بلووي والأصدقاء: كتاب الملصقات والأنشطة» بـ18 درهماً، لتوفير المزيد من الخيارات القرائية والترفيهية للأطفال الصغار.

ويمكن للأعضاء المسجلين في برنامج «بيغ باد وولف للكتب» الاستفادة من عروض استثنائية على مجموعة مختارة من الكتب الترويجية، تبدأ من درهمين فقط، وذلك حسب توافر الكتب، وبحد أقصى نسختين لكل عميل، إلى جانب مجموعة من الكتب المخفّضة ضمن عروض التصفية.