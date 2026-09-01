عجمان تروّج لتنوعها ومواقعها التراثية في الهند

بدأت دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، أول من أمس، جولة ترويجية في الهند، تستمر حتى الرابع من الشهر الجاري، بهدف تعزيز حضور الإمارة في إحدى الأسواق الدولية الرئيسة، وتستعرض الدائرة خلال الجولة التنوع السياحي الذي تتميز به الإمارة، من مواقع ثقافية وتراثية، وتجارب ترفيهية وعائلية، وقال مدير عام الدائرة، محمود خليل الهاشمي، إن «تحقيق طموح عجمان السياحي يتطلب تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، ونتطلع من خلال هذه الجولة إلى بناء شراكات قائمة على النمو المشترك والأثر المستدام، بما يعزز تنافسية عجمان ويدعم رؤيتها في أن تكون وجهة أكثر حضوراً وجاذبية على خارطة السياحة العالمية».