يعود معرض «بيغ باد وولف للكتب» إلى عجمان في 24 الجاري، مقدماً لمحبي المعرفة والثقافة والحكايات عناوين بأسعار تناسب الجميع، وخصومات تصل إلى 90% على مجموعة مختارة من الكتب، على مدار ثمانية أيام حتى الأول من ديسمبر المقبل، في قاعة الإمارات (مركز الإمارات للضيافة) بمنطقة «الجرف 2».

وأعلن معرض 2026 تفاصيله خلال مؤتمر صحافي عُقد في مركز عجمان الثقافي، بالشراكة مع دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، وبدعم من هيئة الشارقة للكتاب، الشريك الاستراتيجي لبيغ باد وولف للكتاب.

وستطل النسخة الجديدة من المعرض بأكثر من 500 ألف كتاب للقراء وعشاق المطالعة، مع خصومات كبيرة، وأسعار تبدأ من درهمين (فقط للأعضاء المسجلين).

وقال مدير إدارة الفعاليات والبرامج والمواهب بدائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، عبدالله محمد العبيدلي: «يمثل معرض بيغ باد وولف للكتب منصة مهمة لتعزيز التواصل بين أفراد المجتمع وعالم الكتب والأفكار والإبداع، ويوفر مساحة تجمع الناشرين والقراء، وتتيح لهم فرص التفاعل وتبادل الأفكار. ومن خلال تقديم تشكيلة واسعة ومتنوعة من الكتب وجعلها في متناول القراء، يسهم المعرض في تشجيع مختلف الفئات العمرية على استكشاف موضوعات جديدة، والانفتاح على آفاق فكرية متنوعة، وتعزيز ارتباطهم بالقراءة، وترسيخ مكانتها في حياتهم».

من جهته، قال مدير الاستثمارات والشراكات في هيئة الشارقة للكتاب، وعضو مجلس إدارة «بيغ باد وولف بوكس الإمارات»، ماجد النعيمي: «تأتي عودة المعرض في توقيت بالغ الأهمية، لاسيما بعد اعتماد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، الإطار الاستراتيجي للتعلم مدى الحياة في عجمان، الذي يؤكد أهمية إتاحة فرص التعلم للجميع، ودوره المحوري في حياة الأسرة والمجتمع».

وتضم المجموعة أكثر من 10 آلاف عنوان، بزيادة 58% مقارنة بالنسخة السابقة من معرض عجمان.