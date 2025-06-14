«آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية» تنطلق في عجمان غداً

تستضيف إمارة عجمان غداً، فعاليات النسخة الـ58 من بطولة آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية، برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان.

ويشارك في البطولة التي تقام بمتابعة الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، 23 دولة آسيوية، وتستمر حتى 17 يونيو الجاري في مركز الإمارات للضيافة.

وبالتزامن مع بطولة آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية، تحتضن إمارة عجمان، اليوم، المؤتمر السنوي للاتحاد الآسيوي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بمشاركة مجموعة من كبار الشخصيات، ونخبة من الرياضيين والمعنيين من مختلف أنحاء القارة الآسيوية، ورؤساء الاتحادات الآسيوية والدولية، لبحث سبل تطوير رياضة بناء الأجسام على الصعيدين القاري والعالمي.

وتنظم دائرة التنمية السياحية بعجمان حفل الافتتاح الرسمي للبطولة، صباح غد، بحضور عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين وممثلي الاتحادات الرياضية المحلية والآسيوية.

يشهد الحفل الظهور الأول لشعار البطولة وتميمتها الرسمية «مايِد»، إضافة إلى فقرات ثقافية تعكس التراث الإماراتي، وتبرز الهوية الحضارية للإمارة.