تغيرات

تشهد الساعات القليلة المقبلة تغيرات موسعة في أحد الأندية الكبيرة، سواء على مستوى إدارة النادي أو شركة كرة القدم، في إطار التغيرات الرامية إلى تصحيح المسار بعد الإخفاقات التي خرج بها الفريق في الموسم الماضي.

رسالة

رفض مسؤولو أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين الاستجابة لطلبات اللاعب الأجنبي، المعار إليه منذ الانتقالات الشتوية الماضية، بزيادة راتبه من أجل تمديد إعارته، قبل أن يفاجئ اللاعب برسالة شكر عبر «واتس أب» وانتهاء علاقته بالنادي.

فيديو

ضاعت جهود الإدارة الإعلامية في أحد أندية دوري المحترفين، بعد أن ظلت لأيام عدة تقوم بإعداد «فيديو» خاص عن نجم الفريق الأول، بمناسبة تجديد عقده مع النادي، قبل أن تفاجأ برحيله.

حارس

كشف حارس مرمى يلعب لفريق في دوري الدرجة الأولى، لمقربين منه، أن أحد أبرز أسباب رحيله عن الفريق كان رفض الإدارة التعاقد مع مدرب حراس يمتلك القدرة على تطويره، ويُجيد قراءة الجوانب الفنية.

تفاهم

وصف مسؤول كبير في نادٍ يشارك في دوري المحترفين، عدم التجديد للمدرب الذي قاد الفريق لتحقيق نتائج إيجابية، بأنه ناتج عن فقدان التفاهم المشترك، مؤكداً أن القرار لا علاقة له بالجوانب الفنية أو بالقيمة المالية للعقد.

طلبات

أبدى لاعبو نادٍ في دوري الدرجة الأولى استغرابهم من عدم تعاون المدرب معهم في إيصال طلباتهم الفنية إلى مجلس الإدارة، مشيرين إلى أن رده المتكرر كان: «هذا الموجود»، ما أسهم في تراجع أداء الفريق ونتائجه.