كاكو: فريق العين ليس الحلقة الأضعف في مونديال الأندية

أبدى لاعب الفريق، الدولي الباراغوياني أليخاندرو كاكو، تفاؤله الكبير بشأن مشاركة «الزعيم» في كأس العالم للأندية لكرة القدم التي تنطلق غد في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك على الرغم من خيبة الأمل التي طغت على الموسم المحلي، مؤكداً أن الفريق عازم على استثمار هذه الفرصة لتقديم صورة قوية تُثبت قيمته القارية والعالمية.

وأكد صانع الألعاب الباراغوياني لـ«الإمارات اليوم» أن الفريق ينظر إلى كأس العالم للأندية بوصفها تحدياً خاصاً يجب أن يستعد له بأقصى طاقاته، وقال: «كنا بحاجة للفوز بالألقاب في الموسم الحالي، وهذا ما سنعمل عليه بشكل أفضل في الموسم المقبل. لدينا الآن مسابقة قوية تنتظرنا سنواجه فيها أندية يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي والوداد المغربي، علينا الاستعداد لهذه المشاركة جيداً».

وعن حظوظ الفريق، رفض كاكو الرؤية القائلة بأن العين هو الحلقة الأضعف في مجموعته، مؤكداً: «لا أعتقد ذلك، نحن لدينا فريق جيد جداً، ولدينا شجاعة، ونمتلك شغف الفوز، ونريد الفوز. ولدينا تاريخ قاري وهذا هو الأمر الأكثر أهمية».

وأشار إلى أن القرعة وضعت الفريق في اختبار صعب، لكنها أيضاً فتحت أمامه أبواب إثبات الذات أمام عمالقة أوروبا، قائلاً: «أعتقد أن مانشستر سيتي ويوفنتوس فريقان قويان. ستكون هذه هي المرة الأولى التي سنواجههم فيها، لقد عملت بجد من أجل هذه اللحظة. علينا أن نشحن طاقتنا قبل انطلاقة المشوار».

واعترف كاكو بأن الموسم المنصرم لم يكن بمستوى الطموحات بعد خروج الفريق دون أي لقب، وفشله في حجز مقعد مؤهل للمسابقات الآسيوية في الموسم المقبل، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن مونديال الأندية يمثل صفحة جديدة لبداية مختلفة.