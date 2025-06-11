خورفكان يتعاقد رسميا مع لاعب العين أحمد برمان

أعلنت شركة نادي خورفكان لكرة القدم عبر حساب النادي في إنستغرام عن التعاقد رسمياً مع اللاعب أحمد برمان لتمثيل الفريق الاول في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين 2025-2026، قادما من نادي العين.

وسبق للاعب احمد برمان 31 سنة تمثيل المنتخب الوطني في مباريات عدة ويجيد اللعب في خطي الدفاع والوسط. كما مثل منتخبي الشباب والاولمبي في مناسبات عديدة.

ولم يظهر برمان كيرا في الموسم المنصرم مع نادي العين فلعب 7 مباريات في الدوري بزمن 308 دقائق لعب، ومباراتين في كأس الرابطة بزمن 145 دقيقة لعب.