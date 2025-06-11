منتخب الإمارات في المستوى الثاني في قرعة "ملحق مونديال 2026"

أعلن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم عن تصنيف مستويات المنتخبات الآسيوية المشاركة في الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026 وذلك تمهيدا لإجراء قرعة مباريات الدور الرابع " الملحق الآسيوي" يوم 17 يوليو المقبل، إذ يتواجد منتخب الإمارات ضمن التصنيف الثاني إلى جانب منتخب العراق، فيما يضم المستوى الأول منتخب قطر إلى جانب السعودية وفي المستوى الثالث يتواجد كل من إندونيسيا ومنتخب سلطنة عمان، علما أن هناك خمسة منتخبات آسيوية كانت قد تأهلت مباشرة إلى كأس العالم وهى إيران وكوريا الجنوبية واليابان وأوزبكستان والأردن ، وستحصل قارة آسيا على ثمانية مقاعد في كأس العالم بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 بدلا من 32 .

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الملحق في أكتوبر المقبل.

يذكر أنه تأهل إلى الملحق المؤهل إلى المونديال، أصحاب المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة من المرحلة الثالثة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وتتنافس هذه المنتخبات في الدور الرابع من أجل حصد بطاقتي التأهل إلى كأس العالم وبطاقة الملحق العالمي.