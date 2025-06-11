أوزبكستان تهزم قطر بثلاثية

فاز منتخب أوزبكستان على ضيفه منتخب قطر 3-صفر، في الجولة الـ10 والأخيرة من المجموعة الأولى بالدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

ورفع منتخب أوزبكستان، الذي ضمن التأهل للمونديال للمرة الأولى في تاريخه، رصيده إلى 21 نقطة، على الجانب الآخر، تجمد رصيد منتخب قطر عند 13 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين خلف منتخب الإمارات، حيث تأهلا معاً إلى الدور الرابع من التصفيات. وسجل منتخب أوزبكستان هدف التقدم عن طريق عزيز بك تورجونباييف في الدقيقة 28، قبل أن يضيف إلدور شومورودوف الهدف الثاني (86)، وفي الوقت بدل الضائع، سجل إيغور سيرجييف الهدف الثالث لأوزبكستان.