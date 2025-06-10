نادي العين ينطلق نحو المستقبل بتعيينات جديدة في مجلس الإدارة والقيادات

تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، أعلن نادي العين عن إعادة تشكيل مجلس إدارته وفريقه القيادي لكتابة الفصل التالي من مسيرة النادي.

وذكر النادي عبر حسابه الرسمي أن الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سيترأس المجلس الجديد.

ويضم المجلس أيضًا خليفة المزروعي، الذي تم تعيينه نائباً للرئيس، حيث سيتولى الصلاحيات التنفيذية كعضو منتدب للنادي بصفته شخصية بارزة في مشهد الأعمال والتجارة في الإمارات، وسيكون المزروعي في صميم الاستراتيجية طويلة الأمد للنادي، من خلال العمل على تعزيز إرث النادي وتشكيل طموحاته المستقبلية.

وذكر نادي العين: «في إطار التزام النادي بالابتكار والاحترافية والمعايير العالمية، تم تعيين نزيل جوفالي في منصب المدير التنفيذي للنادي حيث يتمتع جوفالي بخبرة عالمية تزيد عن عقدين في مجالات الاستراتيجية، والتحول، والرياضة، والترفيه ويعكس تعيينه توجهاً مستقبلياً يهدف إلى تعزيز مكانة العين محلياً وإقليمياً وعالمياً».

ويضم مجلس الإدارة عدد من الشخصيات البارزة منهم محمد بن ثعلوب الدرعي، وحمد نخيرات العامري، ومحمد إبراهيم المحمود، ومحمد سيف علي الكتبي،و سلطان المطوع الظاهري، والدكتور زياد أمير أحمد صالح، كما تم تعيين عفراء خلفان الهاجري كأول عضوة في مجلس إدارة النادي، مضيفة بخبرتها قيمة كبيرة، ومظهره التزاماً واضحاً بدعم الرياضة النسائية في المستقبل.

وقال النادي: «سيجلب فريق القيادة الجديد طاقة جديدة وخبرة عميقة والتزاماً راسخاً بقيم نادي العين ومستقبله، وفيما يتطلع النادي إلى المستقبل، يمكن للجماهير توقع تركيز متجدد على التميز الكروي، التواصل المجتمعي والاستدامة على المدى الطويل».