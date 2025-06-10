حلبة «مرسى ياس» تحتفظ بختام موسم سباقات «الفورمولا1» في 2026

أعلنت بطولة العالم لسباقات الجائزة الكبرى «الفورمولا1» والاتحاد الدولي للسيارات «فيا» بشكل متزامن، اليوم عن روزنامة البطولة للموسم المقبل 2026، المكونة من 24 سباقاً، تستهل الأولى منها في الثامن من مارس المقبل، بسباق جائزة «استراليا الكبرى»، ويسدل الستار عنها في السادس من ديسمبر من العام المقبل، في الجولة الختامية، التي احتفظت بها حلبة «مرسى ياس» من خلال «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى» في أبوظبي للموسم الـ 12 على التوالي.

وتظهر التغييرات الأبرز في روزنامة 2026 مقارنة بالموسم الحالي، انتقال جائزة «كندا الكبرى» في مونتريال إلى موعدٍ أبكر يهدف لتحسين لوجستيات الشحن الجوي مع ميامي، إلا أن السباق الكندي سيتضارب زمنياً مع سباق «نديانابوليس 500» الشهير في أمريكا المقرر في 24 مايو.

كما غابت عن روزنامة الموسم المقبل، جائزة «إيمليا - رومانيا» الكبرى على حلبة «إيمولا» الإيطالية، والتي لم تتمكن من تجديد عقدها، لتغادر البطولة رسمياً في الوقت الحالي، ويتم الاستعاضة عنها في الروزنامة مع انضمام «جائزة إسبانيا» الكبرى التي تستضيفها حلبة مدريد في الفترة بين 11 و13 سبتمبر من العام القادم.

كما تم تأجيل جائزة «موناكو» الكبرى إلى عطلة نهاية الأسبوع الأول من يونيو، بعد انتقالها من موعدها التقليدي في نهاية شهر مايو، وذلك تلبية لرغبة «الفورمولا 1» في إقامة سباقي ميامي وكندا بصورة متعاقبة توفر من عمليات النقل الجوي واللوجستي بين أوروبا وأمريكا.

وحافظت الروزنامة في نصفها الأول من الموسم قبل العطلة الصيفية، دون تغييرات كبيرة حتى «جائزة المجر» الكبرى في نهاية يوليو، قبل أن تستأنف البطولة بعد الإجازة الصيفية من بوابة «جائزة هولندا» الكبرى على حلبة «زاندفورت» في 21 أغسطس، يليها سباقات متتاليان في إيطاليا وإسبانيا.