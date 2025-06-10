منتخب الريشة يتصدر بطولة إسبانيا تحت 19 عاماً بـ 5 ميداليات

تصدّر منتخب الإمارات للريشة الطائرة للناشئين جدول الميداليات في بطولة إسبانيا الدولية تحت 19 عاماً، التي أقيمت بمدينة أليكانتي، بعد إحرازه خمس ميداليات ملونة (ذهبيتان وفضيتان وبرونزية)، متفوقاً على منتخبات قوية مثل ألمانيا وتايلاند والدنمارك.

وطبقاً لتصريح صحافي صادر عن اتحاد الريشة الطائرة، فقد تألق في منافسات فردي الذكور اللاعب ريان ملهان، البالغ من العمر 15 عاماً، بعد أن أحرز الميدالية الذهبية إثر سلسلة من الانتصارات المبهرة على منافسين أعلى منه تصنيفاً وأكبر منه سناً، فيما نال زميله آدم جيسلين، الذي لم يتجاوز الرابعة عشرة، الميدالية الفضية بعد أداء لافت في جميع مراحل البطولة. وفي منافسات فردي الإناث أحرزت اللاعبة براكريتي بهارات الميدالية الذهبية بعد مشوار مثالي دون أي خسارة، بينما جاءت ميشا عمر في المركز الثاني بعد مباراة نهائية قوية جمعتها بزميلتها.

وأضاف الثنائي آدم جيسلين وميشا عمر ميدالية برونزية في فئة الزوجي المختلط، بعد إطاحتهما بالثنائي الألماني المصنف ثانياً في الأدوار الأولى، قبل أن يتوقف مشوارهما في نصف النهائي أمام المنتخب التايلاندي.

وأكد بيان الاتحاد أن هذا التتويج يعتبر تتويجاً للجهود المستمرة التي يبذلها اتحاد الإمارات للريشة الطائرة في إعداد جيل واعد من الرياضيين، وذلك من خلال استراتيجية أداء عالية المستوى يشرف عليها المدير الفني مايكل نوربيك، وبدعم من وزارة الرياضة وبرامج وطنية مثل «الطريق إلى داكار 2026» و«نحو لوس أنجلوس 2028».

كما أكد الاتحاد أن تصدر جدول الميداليات في بطولة دولية بهذا المستوى يؤكد أن التميز الرياضي ممكن عندما تتوافر الرؤية الواضحة والدعم المتكامل والعمل الجاد.