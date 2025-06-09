كايو كانيدو: منتخب الإمارات مطالب بالتحضير من الآن لملحق المونديال

قال لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم كايو كانيدو إن الأبيض مطالب بالتحضير من الآن لمباريات الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026 لكونها ستكون صعبة على جميع المنتخبات الساعية بلوغ المونديال.

وقال كايو خلال المؤتمر الصحافي التقديمي لمباراة "الأبيض" مع مضيفه منتخب قيرغيزستان غدا الثلاثاء: "تعد المباراة مهمة بالنسبة لنا كلاعبين وذلك ضمن الجولة الأخيرة للدور الثالث في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ونسعى لتقديم كل ما لدينا وتحقيق نتيجة إيجابية في آخر مباراة للمنتخب في هذه المرحلة من التصفيات".

وكان المنتخب الإماراتي قد ضمن التأهل إلى الملحق فيما فقد فرصة التأهل المباشر بعدما حجز منتخبا إيران وأوزبكستان البطاقتين المباشرتين إلى كأس العالم عن المجموعة الأولى.