«إيقاف وتغريم واستبعاد» خالد الظنحاني وسلطان عادل من المنتخب

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها، أمس، إيقاف لاعب الشارقة خالد الظنحاني، ولاعب شباب الأهلي سلطان عادل، خمس مباريات في المسابقات المحلية، وتغريم كل واحدٍ منهما 500 ألف درهم، واستبعادهما من قائمة المنتخب الأول.

وقال اتحاد الكرة في بيان، أمس، «يأتي القرار وفقاً للائحة الجزاءات والعقوبات الخاصة بالمنتخبات الوطنية، إذ قام كلٌ من اللاعبين بارتكاب مخالفة داخل معسكر المنتخب في السابع من يونيو 2025».

وفي الوقت الذي لم يفصح فيه اتحاد الكرة عن نوع المخالفة التي ارتكبها كلٌ من اللاعبين، فإن هناك بندين في لائحة الجزاءات والعقوبات الخاصة بالمنتخبات الوطنية استندت إليهما لجنة الانضباط في قرارها، ينصّ الأول على أنه في حالة «مخالفة عدم الالتحاق أو مغادرة معسكر المنتخب الأول من دون إذن مسبق تكون العقوبة بالإيقاف لمدة لا تقل عن أربع مباريات والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم»، أما البند الثاني في اللائحة فينصّ على أن «المخالفة المتعلقة بارتكاب فعل مُخلٍ بالآداب العامة أو مُنافٍ وخادشٍ للحياء بأي شكل من الأشكال تتضمن غرامة لا تقل عن 300 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، والإيقاف لا يزيد على خمس مباريات».

من جهتها، أصدرت شركة شباب الأهلي لكرة القدم، أمس، بياناً رسمياً عقب قرار لجنة الانضباط بشأن لاعب شباب الأهلي الدولي سلطان عادل، أعلنت فيه «احترام قرارات اتحاد الكرة، واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحق اللاعب وفقاً للوائح الداخلية للنادي»، وأوضحت أن «شباب الأهلي يرفض ويستنكر بشدة أي تصرف يتنافى مع أنظمة ولوائح المنتخبات الوطنية»، مؤكدة «التزام النادي التام بدعم المنتخبات، ورفع اسم دولة الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية»، وختمت بتأكيد أن «تمثيل المنتخب الوطني شرف عظيم لكل لاعب»، مشيرة إلى أن «اللاعبين سفراء للوطن، ويتحملون مسؤولية الحفاظ على الصورة المُشرفة من خلال الالتزام بالقيم والانضباط والسلوك الرياضي».

وكانت بعثة المنتخب الوطني قد غادرت إلى بيشكيك، أمس، استعداداً للقاء منتخب قيرغيزستان غداً في الجولة الأخيرة من الدور الثالث للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، علماً بأن المنتخب سيخوض الملحق المؤهل إلى المونديال.

• 500 ألف درهم مخالفة لكل من اللاعبين وإيقافهما 5 مباريات محلياً.

• شباب الأهلي يعاقب سلطان عادل بإجراءات تأديبية.. ويستنكر أي سلوك يتنافى مع لوائح اتحاد الكرة.