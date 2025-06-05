6 حقائق عن منتخب أوزبكستان المتأهل لأول مرة إلى كأس العالم

نجح منتخب أوزبكستان لكرة القدم في الانضمام إلى قائمة المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026، للمرة الأولى في تاريخه بعد تعادله السلبي مع منتخب الإمارات اليوم على ملعب آل نهيان في أبوظبي، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية.

واحتل المنتخب الاوزبكي المركز الثاني برصيد 18 نقطة، خلف إيران المتصدرة بـ20 نقطة، ومتقدمة على الإمارات الثالثة بـ14 نقطة، ولم يُعد بحاجة لنتيجة مباراته المتبقية في التصفيات أمام قطر في الجولة الأخيرة من التصفيات والمقررة الثلاثاء المقبل.

ويُعزى هذا الإنجاز إلى تطور كرة القدم الأوزبكية، خاصة في الفئات السنية، إذ حقق منتخب تحت 17 عامًا بطولتي آسيا في 2012 و2025، وفاز منتخب تحت 20 عامًا بكأس آسيا 2023.

كما استفاد المنتخب الاوزبكي خلال مشواره في تصفيات كأس العالم، إلى كوكبة من النجوم الذين يضمهم بين صفوفه وأبرزهم عبدالقادر خسانوف: مدافع نادي مانشستر سيتي، وإلدور شومورودوف: مهاجم نادي روما الإيطالي، وعباسبيك فايزولايف: لاعب وسط نادي سسكا موسكو الروسي، والذي سجل هدفين في التصفيات ضد قطر.

القيمة التسويقية

بلغت القيمة التسويقية لمنتخب أوزبكستان في عام 2025 نحو 70 مليون يورو، مما يجعله ثالث أعلى المنتخبات قيمةً في آسيا بعد اليابان وكوريا الجنوبية، متفوقًا على منتخبات مثل إيران والسعودية، وأستراليا والإمارات وقطر.

ويأتي عبد القادر خسانوف (مدافع، مانشستر سيتي): في الصدارة بـ 35 مليون يورو، وهو أعلى لاعب قيمة في تاريخ أوزبكستان وآسيا الوسطى.

ويأتي خلفه عباسبيك فايزولايف (وسط، سسكا موسكو)، إذ تقدر قيمته بثمانية ملايين يورو، ويُعد من أبرز المواهب الصاعدة في آسيا ويتبعه إلدور شومورودوف (مهاجم، روما): بأربعة ملايين يورو، وكان سابقًا أغلى لاعب أوزبكي قبل صعود خسانوف.

حقائق عن منتخب أوزبكستان

-ترتيبه 57 عالمياً وفق آخر تصنيف صادر من الـ"فيفا".

- أعلى تصنيف وصل إليه 45 عالمياً (نوفمبر 2006).

-أدنى تصنيف وصل إليه 119 عالمياً (نوفمبر 1996).

-حالياً يأتي في المركز الرابع آسيويا بعد كل من اليابان وإيران وكوريا الجنوبية.

-بلغت قيمة منتخب أوزبكستان السوقية 2025 نحو 70 مليون يورو.

-عبد القادر خسانوف مدافع مانشستر سيتي.. قيمته السوقية الأعلى في المنتخب بـ 35 مليون يورو.