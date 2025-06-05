مدرب أوزبكستان: التأهل إلى كأس العالم حلم تحقق وأشعر بالفخر

أكّد مدرب المنتخب الأوزبكي، تيمور كابادزه، أن التأهل إلى نهائيات كأس العالم يُعدّ حلماً طال انتظاره، معربًا عن فخره الكبير بالمساهمة في هذا الإنجاز التاريخي.

وقال كابادزه في المؤتمر الصحافي عقب نهاية اللقاء: «التأهل إلى نهائيات كأس العالم كان حلمًا بالنسبة لنا، وأنا فخور للغاية بكوني جزءًا من هذا الإنجاز التاريخي».

وأضاف: «كل فرد في أوزبكستان كان يحلم برؤية منتخب بلاده في المونديال، واليوم تحقق هذا الحلم».

وتابع: «الفرحة لا توصف، خاصة أنها المرة الأولى التي نتأهل فيها إلى النهائيات، وهو بلا شك إنجاز كبير لنا جميعاً».

واختتم حديثه قائلاً: «الشعب الأوزبكي معروف بحبه العميق لكرة القدم، وهذا الإنجاز يُسعد الجميع ويمنحنا دافعاً للمضي قدماً بثقة وفخر».