رسمياً.. ماجد حسن وعلي صالح أساسيان في تشكيلة منتخب الإمارات

كشف مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم الروماني أولاريو كوزمين عن التشكيلة الأساسية للمنتخب قبل ساعات من انطلاق المباراة المهمة أمام أوزبكستان المقررة اليوم الخميس الساعة 20.00 مساء بتوقيت الإمارات في العاصمة أبوظبي، ضمن الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وضمت التشكيلة اللاعبان علي صالح وماجد حسن اللذان كانا من أبرز الأسماء في قائمة المدرب كوزمين التي ضمت 27 لاعبا.

وجاءت التشكيلة كما يلي: خالد عيسى في حراسة المرمى، خالد الظنحاني وبيمنتا وكوامي في الدفاع، وميلوني وماجد حسن وعبدالله رمضان وليما في الوسط، ثم بيريرا وكايو وعلي صالح في الهجوم.