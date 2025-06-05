كوزمين: قلتُ للاعبين شيئاً واحداً.. «قاتلوا بقوة»

شدد مدرب المنتخب الوطني، الروماني أولاريو كوزمين، على صعوبة مواجهة أوزبكستان، وقال في مؤتمر صحافي أمس: «سنلعب أمام أحد أفضل منتخبات المجموعة، لكن (الأبيض) جاهز لتحقيق حلم الوصول إلى كأس العالم، ونسعى إلى تقديم كل شيء، لذا على اللاعبين القتال من أجل هذه الفرصة الكبيرة التي ينتظرها الجميع»، مضيفاً أن «اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الكبيرة المُلقاة على عاتقهم»، وتابع: «المنتخب الأوزبكي منظم جداً، وجمعنا المعلومات الفنية اللازمة عنه، وعلينا التعامل مع المباراة الكبيرة بروح وعزيمة، ونحن موجودون لهذه الأمور ونؤمن بفرصة المنتخب في الفوز، وقد قلت للاعبين إن الشيء الوحيد الذي يجب عمله، هو أن نقاتل بقوة».

وأوضح كوزمين: «لا يمكننا إحداث تغيير جذري في صفوف المنتخب خلال هذه الفترة القصيرة، لكن كان هناك تجاوب جيد جداً من اللاعبين في المعسكر الأخير تحضيراً للمباراة، وحاولنا الاستفادة من فترة الإعداد القصيرة»، وفي ما إذا كان سيركز على لاعبي الشارقة كونه كان مدرباً لهم: «جميع اللاعبين بالنسبة لي متساوون، ولن أفضل لاعباً على آخر، والفرصة للاعبين الأكثر جاهزية، خصوصاً أن هؤلاء اللاعبين هم الأفضل على مستوى الدولة، والكل يريد مصلحة المنتخب».