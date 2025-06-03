عجمان يبدأ استعداده للموسم الجديد 7 يوليو.. ويعسكر في صربيا

اتفقت إدارة نادي عجمان مع مدربها الصربي، غوران توفيغدزيتش، على الملامح الخاصة بتحضيرات الفريق الأول لكرة القدم استعداداً للموسم الكروي الجديد 2025-2026.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق فترة الإعداد في السابع من يوليو المقبل على ملعبه، وتستمر لمدة أسبوع، لإجراء القياسات الطبية والبدنية قبل أن ينتقل إلى معسكره الخارجي الذي تقرر إقامته في صربيا اعتباراً من 14 يوليو، ويستمر نحو ثلاثة أسابيع، ويخوض خلاله خمس مباريات ودية سيجري الاتفاق عليها خلال الأيام المقبلة.

وقال مدير الفريق، محمد حسين، لـ«الإمارات اليوم»: «إن إدارة النادي بقيادة خليفة الجرمن اتفقت مع غوران على الملامح الأساسية الخاصة بالإعداد للموسم الجديد قبل سفر المدرب إلى صربيا لقضاء إجازته السنوية».

وأضاف: «لدى الإدارة والمدرب توافق كبير فيما يتعلق بالعناصر التي سيتم الاستغناء عنها والإضافات الجديدة التي يحتاج إليها الفريق في الموسم المقبل، قبل أن يبدأ مسؤولو النادي في التفاوض معها لدعم الفريق بشكل جيد، وبما يتوافق مع رؤية الإدارة للمستقبل».

ورفض مدير فريق عجمان الكشف عن الأسماء التي سيتم الاستغناء عنها التي تم الاتفاق عليها بين الإدارة وغوران، مكتفياً بالتأكيد، على أنه سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، احتراماً للاعبين الذين سيتم إبلاغهم أولاً قبل الإعلان عن ذلك للإعلام.

وحول رؤيته مستوى عجمان في الموسم المنصرم، قال محمد حسين: «إجمالي الموسم كان جيداً بالنسبة للبرتقالي، لكن كان في الإمكان أفضل مما كان، إذ كان بوسع الفريق أن يُنهي الموسم الماضي في مركز أفضل مما حصل عليه في جدول الترتيب العام، فقد كنا في وقت من الأوقات قريبين من المركز الثاني، قبل أن تتراجع النتائج في كثير من المباريات خلال الدور الثاني، والتي فقدنا خلالها نقاطاً كانت في المتناول».

وكان عجمان قد احتل المركز العاشر في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 31 نقطة.